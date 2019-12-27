Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:43 TSİ- Gündem G: Bugün 11:45 TSİ

İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor

Kocaeli genelinde yeşil alanları koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı 2. etap çalışmalarında sona yaklaşıyor.
mask

2. etap çalışmaları kapsamında sahil parkının içerisinde birçok sosyal alan ve tesis inşa edildi. 2 bin 400 metre uzunluğunda inşa edilen sahil parkı, Darıca sahili ile Gebze Eskihisar sahilini birleştirmiş olacak.

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU

Darıca 2. Etap sahil parkında içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolunun bulunduğu 2 bin 400 metre uzunluğunda baskı beton yol inşa edildi. 2 Etap çalışmaları kapsamında 15 adet balık tutma iskelesi, 1960 metrekare granit kiptaş ve podima desenli çınaraltı meydan imalatı, 1 adet 364 metrekare basketbol sahası, 450 metrekare suni çim futbol sahası, 1 adet doğal çim mini futbol sahası yapıldı.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Öte yandan sahil parkına 1 adet mescit, 2 adet WC, 1 adet kafeterya, 12 adet altıgen kamelya, 6 basamaklı 500 kişilik amfi, bin 400 metre uzunluğunda taş tahkimat imalatı, 125 araçlık, 3 bin 500 metrekare otopark yapıldı. 1 adet fitness grubu, 2 adet çocuk oyun grubu, 650 metre uzunluğunda çelik halatlı korkuluk, 300 metre uzunluğunda perde duvar imalatı, 4 bin adet ağaç ve çalı grubu imalatı, 150 dönüm yeşil alan düzenlemesi ve 1 adet ahşap kapı imalatları da tamamlandı.

ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILIYOR

İnşa ve imalat çalışmalarında sona yaklaşan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri şuanda 1 adet 500 metrekare tenis kortu, 700 metre kaldırım yol imalatı, 350 metre ahşap direkli ipek halat imalatı, bin metrekare restoran imalatı, 1 adet engelsiz çocuk oyun grubu alanı ve 650 metrekare podima ve granit küptaş desenli balıkçı meydanı yapım işlerine devam ediyor.

Bugün 11:43 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımında büyük sürpriz mask
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımında büyük sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze’ye hareket etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze’ye hareket etti
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
2020 işsizlik maaşı belli oldu mask
2020 işsizlik maaşı belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu! mask
Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu!
Erdoğan, bugün yerli otomobili tanıtacak mask
Erdoğan, bugün yerli otomobili tanıtacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Kartepe beyaza büründü! mask
Kartepe beyaza büründü!

GALERİ

Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL