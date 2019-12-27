Körfez Belediyesi o tabelaları değiştirecek

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün ismi “3 Aralık Dünya Özel Gereksinimliler Günü” oldu. Bu değişiklik sonrası Körfez Belediyesi de harekete geçti. Yeni adıyla bu günün ilk etkinliği Körfez Tütünçiftlik Belediye Kültür Merkezi’nde yapıldı. Etkinliğe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, en kısa zamanda ilçede ki engelli tabelalarını değiştirerek, özel gereksinimli olarak yazılacağının sözünü verdi.

ÇOK BEĞENİLDİ

Belediye Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte, Gülünce Eğitim Kurumu, Minik Hayatlar Eğitim Kurumu ve Spastik Engelliler Derneği çocukları ayakta alkışlanan gösterileri ile büyüledi. Rengin Ana Okulu’nun da destek verdiği etkinlikte, öğretmenler de bir tiyatro sahnesin paylaşırken, özel çocuklar tarafından sunulan gösteriler çok beğenildi.

TABELALAR DEĞİŞECEK

Et kinlik öncesi yapılan konuşmalarda, bundan sonraki adıyla özel gereksinimli çocukların, istihdam alanlarında daha çok şans bekledikleri vurgulandı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te gösteri yapan öğrencileri kutladı ve en kısa zamanda ilçede ki engelli yazan tabelaların “Özel gereksinimli” olarak değiştirileceğini söyledi.