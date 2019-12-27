"Kanal İstanbul projesi değil Kanal İzmit projesi yapılmalı"

Saadet Partisi İl Başkanı Av. Zafer Mutlu bugün il basında kent ve ülke gündemine dair basın toplantısı düzenledi. Kanal İstanbul Projesine alternatif sunan İl Başkanı Mutlu; “Ülke gündemindeki İstanbul Kanalı Projesi yerine daha yararlı olan alternatif kent projesi olan İzmit Kanalı Projesi’nin yapılarak, hem İzmit hem İstanbul için tarım, taşımacılık ve tatlı su kaynaklarının varlığı açısından daha yararlı olacağını düşünüyorum” dedi.

“20 YIL ÖNCESİNE DAYANAN BİR PROJE”

Gündemdeki en önemli konulardan biri olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama yapan SP İl Başkanı zafer Mutlu, “Alternatif bir kanalprojesini değerlendirmek istiyoruz. Bu kanalın adı İzmit Kanalı’dır. İzmit Bölgesi civarında kanal açılması fikir yirmi asır öncesine dayanmaktadır. Roma imparatorluğuna dayanan kanal planları, Osmanlı döneminde de defalarca gündeme gelmiş olan bu konuda en son 1998 yılında Sakarya Valiliği, gelişen sosyo-ekonomik ihtiyaçların doğrultusunda geniş kapsamlı yeni bir fizibilite çalışması başlatmış ve projenin yapılabilir olduğu gösterilmiştir. Bu 20 yıl öncesine dayanan bir projenin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

“KOCAELİ’Yİ AVRUPA STANDARDINA ULAŞTIRACAK”

Kanal İzmit Projesi’nin yararlarını anlatan İl Başkanı Mutlu; “Kocaeli’yi yönetenlerin,bölgemizin kalkınması için gereken çabayı göstermeleri gerektiğini talep ediyoruz. Özelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilgili bakanlıkların bu şehrin iyiliği için bu projeyi başlatmalıdır. Bu proje Kocaeli’yi Avrupa standardına ulaştıracaktır. Benim çabam bu projenin duyulması ve faaliyete konulması içindir. İstanbul’da yapılmak istenen Kanal İstanbul Projesi tatlı su kaynakları ve tarım alanlarını azaltacaktır. Kanal İzmit Projesi ise bu kaynakların daha da genişlemesine olanak sağlayarak istihdamı da arttıracaktır” dedi.

“ADAPAZARI’NDAN BAŞLIYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu’nun ‘İzmit Kanalı ve İstanbul’ adlı çalışmasını kent kamuoyu ile paylaşan Mutlu; “Kanal güzergâhı inşaatı 3 kısımda değerlendirilebilir. 1. güzergâhın ilk 20 kilometresi, yani Çark Suyu kavşağına kadar olan kısım Sakarya nehri yatağındadır. Kanal, Seyifler yakınında Çark Suyu´na girmektedir. Adapazarı yakınlarında son 40 yılda nehrin yatağı 7-8 metre derinleşmiştir. Adapazarı dolayında Sakarya Nehri taban kotu 20 metrelere inmiştir. Aslında ilk 20 kilometrede pek az kazılacak toprak miktarı kalmıştır. Sadece kıvrımlar düzeltilecektir” dedi.

"BU PROJE DAHA KARLI"

Sözlerinin devamında Mutlu, “2. güzergah Çark Suyu yatağından 20 kilometre kuzeye doğru devam etmektedir. Burada da kanal akarsu yatağındadır. Bu kısımda arazi rakımı 15 metreyi geçmez. Bu ise inşaat, kamulaştırma ve diğer alt yapı değişikliklerinin az, dolayısıyla kanal maliyetinin düşük olması demektir. İkinci kısmın uzunluğu toplam olarak 40 kilometredir. 3. güzergah ise İzmit-Kandıra Yolundan geçmektedir. Sadece burada önemli miktarda bir kazı söz konusudur. Bu kısmın uzunluğu yaklaşık 20 kilometredir. 150-200 metre yüksekliğindeki bir tepenin yarmasından sonra yine mevcut dere yatağı kullanılarak kanal İzmit Körfezi´ne bağlanmaktadır. Toplam kanal uzunluğu 80 kilometredir” dedi.

“TATLI SU KAYNAKLARI AZALMAYACAK”

İzmit Kanalı’nın tatlı su kaynaklarına zarar vermeyeceğini anlatan Mutlu, “Kanal Sapanca Gölü Havzasından geçmediği için bölgenin en önemli tatlı su kaynağı olan Sapanca Gölü su kaynağına kanalın hiçbir olumsuz etkisi olmayacaktır. Aynı zamanda kanal diğer tatlı su kaynaklarına da zarar vermemektedir. Kanal Kandıra-İzmit arasındaki tepelik kısmı dışında mevcut akarsu yataklarından geçtiğinden verimli tarım arazileri kaybı son derece az olacaktır” dedi. Kanalının ana özelliklerini paylaşan Mutlu, “Son derece az kazı miktarları ile kanal inşaatı gerçekleştirilebilecektir. Çoğunlukla dere yataklarından geçen güzergâhın geçtiği zemin genellikle alüvyon olduğu için bugünün güçlü iş makineleri ile kanal açılması hızlı ve ucuz olabilecektir” dedi.

“İZMİT KÖRFEZİ’NDEKİ KİRLİLİK BİTECEK”

Kanalın özelliklerine değinen Mutlu, “Önemli bir tatlı su kaynağı olan Sapanca Gölüne ve diğer su kaynaklarına hiçbir zarar vermeyecektir. Çünkü kanal, Sapanca Havzası’ndan geçmemektedir. Bölgedeki tarım topraklarına yok denecek kadar az zarar verecektir. Yüklerin menzili açısından, bu kanal vasıtası ile Anadolu’ya, İstanbul Boğazı’na göre 150 kilometre daha fazla yaklaşılacaktır. Bu ise İstanbul Boğazı trafik yükünü ve hatta bütün İstanbul´un transit yükünü hafifletecektir. Sanayinin ve sanayi hizmetlerinin Anadolu´ya yaklaşması sağlanacaktır. İzmit Körfezi’nde bir akım sağlanmış olacak ve böylece canlı yaşayamaz hale gelen İzmit Körfezi´nin kirliliği bu su akımı ile önlenecektir” dedi.

“ULAŞIM DA RAHATLAYACAK”

Otoyol ulaşımının da büyük ölçüde rahatlayacağını ifade eden Mutlu; “Bu iki proje birbirlerini bütünler niteliktedir. Sakarya Nehir ağzının batı kesimindeki arazi çoraktır, tarım bakımından oldukça verimsizdir. Burada kurulacak bir şehrin tarım toprağı kaybı yoktur. Şehrin konumu Kuzey Anadolu Fay hattından 50 km kuzeyde olduğundan deprem tehlikesi nispeten azdır. Melen Irmağı buraya yakın olduğu için şehrin içme ve kullanma suyu sıkıntısız ve az maliyetlerle çözülebilir. Bir de kurulacak şehir aşırı büyük olamayacağı için asayiş kolay sağlanır. Ayrıca Akyazı’dan başlayıp Adapazarı’nın kuzeyinden geçecek olan Kuzey Marmara Otoyolu bölgenin ulaşımını kolaylaştıracaktır. Adapazarı-Karasu demiryolu bağlantısı kolaylıkla sağlanabilir” dedi.

“HAVAALANIMIZ CANLANACAK”

Son olarak Cengiz Topel Havaalanı’nın da işlerlik kazanacağını ifade eden Mutlu; “Kurulacak şehrin ulaşım sıkıntısı da olmayacaktır. Yörede bazı sanayi kuruluşları üretim yapmaktadır. Karasu Demir Çelik Fabrikası üretime geçmek üzeredir. Bugünkü çekirdek sanayi ileride gelişecek sanayinin mayasını teşkil edebilecektir. Kanal İstanbul ve yöre sanayisi, nüfusu buraya çekecektir. Bu çalışmada, İzmit Körfezi’nde Sapanca Havzasından geçmeyen ve denizde giden büyük gemilerin geçebileceği dış yüklere ve transit yüklerine açık bir kanal projesi ele alınmıştır. Geçmiş dönemlerde yapılmış olan çalışmalarda da benzer sonuçlara varılmıştı. İzmit Kanalı ve Yeni İstanbul projeleri pek çok yönden gerekli ve makul görünüyor. Herkesten bu proje için destek bekliyorum” dedi.