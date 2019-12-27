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Vatandaş ile Büyükşehir arasında SEKA tartışması

İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nin yan tarafındaki otoparkta çukurlar olduğunu ve bunların düzeltilmesi gerektiğini belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne mesaj atan bir vatandaş ret cevabı aldı

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İzmit’te ikamet eden bir vatandaş, SEKA Devlet Hastanesi’nin deniz tarafında kalan otoparkta büyük çukurlar olduğunu ve gerek arabasını park eden gerekse de arabalara binmek için otoparkı kullanan vatandaşların zor durumda kaldığını belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şikâyet hattına ihbarda bulundu.

“KALICI ÇÖZÜM BULUNMALI”

 Vatandaş, mesajında, “İyi günler, İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nin yan tarafında bulunan otoparkta büyük çukurlar var. İnsanlar araçlarını park ederken zorluk yaşıyorlar. Bu konuyu daha önce de gündeme getirmemize rağmen herhangi bir önlem alınmadı. Konuya kalıcı çözüm istiyoruz” dedi. 

“PLANLARIMIZDA YOK”

Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği yanıt, vatandaşın tepkisine neden oldu. Buna göre belediyeden gönderilen mesajda, “Bahse konu ettiğiniz talep, yatırım planlarımız arasında yoktur” denildi. Konu hakkında gazetemize açıklama yapan vatandaş, gösterilen muamelenin yanlış olduğunu, bu sorunun tüm İzmit’i ilgilendirdiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

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