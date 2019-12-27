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Öğrenciler, Karamürsel Devlet’i ziyaret etti

Karamürsel Alp Anadolu Lisesi öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında Karamürsel Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret etti

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Karamürsel Alp Anadolu Lisesi öğrencileri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de uygulamaya konulan ‘Değerler Eğitimi’ projesi kapsamında Karamürsel Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ziyarete, Karamürsel Alp Anadolu Lisesi adına Okul Müdürü Erkan Mavi, öğretmenler Fatma Meriç, Atilla Yıldız, öğrenciler Elif Akman, Nisanur Altın, Azra Yılmaz, Beyza Gezici ve okul aile birliği başkanı Münevver Dölcel, başkan yardımcısı Zeynep Akçe katıldı. Ziyaret hakkında konuşan Okul Müdürü Erkan Mavi, “Bu tarz projeler çok değerli. Öğrencilerimiz önemli bir deneyim elde etti” dedi.

 

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