Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın ilimize geliyor. Karamollaoğlu, Dilovası ilçe kongresine katılacak. Kongre Dilovası’nın en büyük salonlarından Dilara Düğün Salonu'nda saat 14:00'te yapılacak. Mevcut Başkan Mustafa Türel’in yeniden aday olmayacağı kongrede ise tek aday Erkan Bilikli.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz