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SDKM’de muhteşem yıl sonu konseri

Kocaeli Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Halk Müziği Korosu, Şef Yasin Koçman idaresinde keyifli bir yıl sonu konserine imza attı

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Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Türk Halk Müziği Korosu, yıl sonu için hazırladığı konserde birbirinden eşsiz eserleri Kocaeli halkı için seslendirdi. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki konsere İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen ev sahipliği yaparken, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Aslan, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Müze Müdürü Serkan Gedük ve çok sayıda davetli gecenin katılımcıları arasında yer aldı.  

 RENKLİ ANLAR YAŞANDI

 Seda Ulutürk’ün tarafından sunulan programda, Yasin Koçman ve ekibi Anadolu’nun sevilen türkülerinden oluşan 22 eseri koro ve solo olarak seslendirdi. Zaman zaman seyircilerinde katıldığı konser gecesi renkli görüntülerle sona erdi. İl Müdürü V. Ercan Yamen, finalde sahneye çıkarak koro ile saz ekibini alkışladı. Şef Yasin Koçman’ı tebrik eden İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, konsere katılım sağlayan davetlilere de teşekkür etti.

Bugün 12:46 TSİ - Kültür-Sanat

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