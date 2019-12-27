Karamürsel 100. Yıl öğrencileri, Ford’a hayran kaldı

Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Meslek Lisesi, öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik fabrika gezisi organize etti. Bu kapsamda Ford Otosan’ın Gölcük’te bulunan fabrikasını ziyaret eden Makine Teknolojisi alanı 11/A sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci, alan şefi ve alan öğretmenleri, Ford’un kurumsal yapısından, araç üretimine kadar birçok konuda bilgi alma fırsatı yakaladı. Ford Otosan Fabrikası’ndan Endüstri Mühendisi Ferdi Bozan nezaretinde birimleri gezen öğrenciler, üretim süreçlerini öğrendi.

TRANSİT, CUSTOM VE COUİRER

Ford yetkilisi Ferdi Bozan, Ford’un en önemli modelleri arasında yer alan Transit, Custom ve Courier’in Gölcük’te üretildiğini belirtti. Bozan, Ford Transit Custom Plug-In Hybrid’in de Kocaeli’de üretildiğini aktararak, aracın Türkiye’de hibrit elektrikli teknoloji ile üretilen ilk ticari araç olma unvanı taşıdığını söyledi. Bozan, aracın Kocaeli’den çıkarak dünyanın çeşitli yerlerine ihraç edildiğini ve bundan dolayı gurur duyduklarını kaydetti.

“ÇOK FAYDALI OLDU”

Etkinlik hakkında konuşan ve öğrencilerinin çok faydalı bilgiler aldığını belirten Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım ise, “Öğrencilerimiz gezi sayesinde, otomobil üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Aynı zamanda okulda öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerin üretim süreçlerinde nasıl kullanıldığını yerinde görme şansı elde ettiler. Bu nedenle Ford yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.