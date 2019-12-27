DTO, kadın girişimcileri ağırladı

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi yılın son meclisini Körfez Hacıosman Mahallesi’ndeki şube binasında Meclis Başkanı Kürşat Bal başkanlığında gerçekleştirdi. DTO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel’in ev sahipliğindeki meclise Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, Yalova Liman Başkanı Hakan Pekşen, Kocaeli Tarım İlçe Müdürü Semra Koşumcu, Kocaeli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kaptan Ayşe Aslı Başak, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Fatoş Durak, meclis üyeleri ve denizcilik öğrencileri katıldı.

SHEFARERS PLATFORMU’NU ANLATTI

Mecliste konuşan TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kaptan Ayşe Aslı Başak, SheFarers Platformu’nun nasıl ortaya çıktığını anlattı. Başak, “Bu ulusal bir mesele. Sektörde her alanda kadının eşit haklara sahip olması gerektiğiyle bu platform ortaya çıktı. Bizi aktif hale getiren en önemli unsur da denizcilik lisesi öğrencilerinden gelen sorulardı. Denizde çalışmayıp diğer alanlara da yönelmek isteyenler vardı. Kendilerine rol model arıyorlardı. Asıl çıktığımız nokta ise denizcilikte saha görevlileriydi. 2019 yılı denizcilik yılı kutlamalarının teması kadını güçlendirme olarak belirlendi. Sosyal medya bu işin en büyük unsuru. Ne kadar çok başarılı kadın profillerini ortaya çıkarırsak daha çok kadın başarıya ulaşır” dedi.

GİRİŞİMCİLİK HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Daha sonra açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar, “Kurulumuz 232 kadından oluşuyor. Kurul üyeleri kendi sahalarında lider konumda olan girişimcilik konusunda akademik çalışmaları olan akademisyenler, girişimciliği destekleyen kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşuyor. Bizler kadının ekonomiye dahil olması için ilimizdeki kadınlara iş kurma, iş geliştirme, iş sahibiyseler işleriyle ilgili eğitimler vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

“KADINLARIMIZI AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUK”

Mecliste son olarak konuşan DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ise, “Dolu dolu bir meclis toplantısı yapıyoruz. Kadınlarımızı yılın son meclisinde ağırlamaktan onur duyduk. Hayatın her alanında olduğu gibi denizcilikte de onların azmine ve desteğine ihtiyacımız var. DTO olarak bu konuda biz de pozitif ayrımcılık yapıp kız öğrencilerimize burslar sağlıyoruz. Kocaeli demek Türkiye’nin dörtte biri demek. Kişi başına düşen milli gelirde Kocaeli önde. Türkiye’ye gelen gemi sayısı yıllık 50 bin 987. İlimizdeki yüklemenin yüzde 79’u ihracata yönelik. Kocaeli’nin Avrupa’daki limanlar arasında 8. sıraya gelmesi için çalışıyoruz. Konteyner yükü de her geçen gün artıyor” dedi.