Gebze İŞKUR ve Arçelik’ten istihdam protokolü

Arçelik&LG ve Gebze İŞKUR Müdürlüğü arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş birliği Protokolü ile 250 vatandaşa yönelik olarak kurs düzenlenecek. Protokolü, Gebze İŞKUR adına Şube Müdürü Nurullah Karataş atarken, Arçelik&LG adına ise İnsan Kaynakları Müdürü Özgen Avuç attı. Protokolün çerçevesi hakkında bilgilendirmede bulunan Gebze İŞKUR Şube Müdürü Karataş, 230 kişinin “İklimlendirme Operatörü”, 20 kişinin ise Lojistik elemanlığı” konusunda kursa tabii tutulacağı ve bu kişilerden en az yüzde 50’sinin Arçelik tarafından istihdam edileceğini söyledi. Arçelik&LG müdürü Avuç da 18-35 yaş arasındaki adayların İŞKUR veya firmaya başvuruda bulunabileceğini belirtti.