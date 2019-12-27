KTO’da önemli buluşma

Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası, gerçekleştirdikleri özel toplantıların yanı sıra, bir araya gelerek de sektörlerin sorunlarını konuşmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen toplantıya Körfez Ticaret Odası ev sahipliği yaptı. Eğitim, matbaa ve kuyumculuk sektörlerinin temsilcileri, kendi alanların yaşanan sorunları paylaştı.

NELER KONUŞULDU?

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen Tema Vakfı, Körfez Ticaret Odası, Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen toplantıda; doğa, iklim değişikliği, eğitime farklı bir bakış gibi gündem maddeleri etrafında seminerler gerçekleştirildiği öğrenildi. Toplantı, 13. Komite üyeleri Ozan Yıldırım, Fatih Uykun, Nihat Can Kırcı, Müjgan Haşimoğlu ve İdris Cömert’in diğer oda üyelerine TEMA üyeliği hediye etmesi ile son buldu.