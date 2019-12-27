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Zeytinoğlu: Son çeyrekte toparlanma var

Kapasite kullanım oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Hem Kocaeli hem Türkiye genelinde sanayinin kapasite kullanım oranında son çeyrekte toparlanma oldu. Ancak yıllık ortalama, geçen yılın gerisinde kaldı” dedi
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Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 77 ile geçen aya göre 0,2 puan gerilerken, geçen yıla göre 2,9 puan arttı. Kocaeli’de ise yüzde 71 ile geçen aya göre 0,1 puan, geçen yıla göre 1,7 puan arttı. Bu ay ilimizde yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 57’si de geçen aya göre kapasite kullanım oranlarının arttığını bildirdi. Kapasite kullanım oranlarındaki bu artışta, ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimyanın yanında metal, makine, plastik ve kauçuk sektörlerinin katkısını görüyoruz” dedi.

 GEÇMİŞ YILLARI HATIRLATTI

 Geçmiş yıllarla ilgili bilgi veren KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Geçmiş yıllara baktığımızda yıllık ortalama kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 ile 2017 yılında zirve yaptığını görüyoruz. Bizim her zaman dile getirdiğimiz, daha fazla üretim daha fazla ihracat için yüzde 80 seviyelerini aşmamız önemli. Yılın son aylarında başlayan iyileşmenin artarak 2020 yılında da devam etmesini ve önümüzdeki aylarda kapasitelerde istediğimiz canlanmanın gerçekleşmesini temenni ediyoruz” İfadelerini kullandı.

 

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