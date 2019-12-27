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250 çiftçiye, 20 bin ceviz ve hurma fidanı dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 20 bin ceviz ve Trabzon Hurma fidanı dağıtıldı.
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Üretime önem veren daha yeşil çevreyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, kırsal kalkınma projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan “Meyveciliği Geliştirme Projesi” çerçevesinde kent genelindeki çiftçilere sertifikalı meyve fidanları dağıtıldı.

FUAR ALANINDA TÖREN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen törende 250 çiftçiye 20 bin adet aşılı meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçilere Türkiye’deki en kaliteli ve verimli mavi sertifikalı 20 bin adet Ceviz (Chandler) ve Trabzon hurması (Roja Brilante) fidanları verildi. Kocaeli Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Bilecik Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Şube müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

“VERİMLİ TOPRAKLARIMIZ VAR”

Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal alanlara önemli destekler verdiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçiliğin her alanına desteklerimiz oluyor. Kocaeli bereketli topraklara sahip bir şehir. Bizim Kandıramızın yoğurdu, Eşmemizin ayvası ve İhsaniyemizin elması gibi dillere destan lezzetlere sahip meyveler bu şehirde yetişiyor” açıklamasında bulundu.

“365 GÜN EMEK HARCIYORSUNUZ”

Çiftçilerin üreterek bir yaşam mücadelesi içinde olduğunu ifade eden Başkanvekili Çakmak “Çiftçilerimiz hayatın görünmez kahramanlarıdır. 365 gün çalışan, durmadan usanmadan üretmek için emek veren başka bir meslek yoktur. Çiftçilerimizin ürettiği her şey ticarete, sanayiye, ihracata ve istihdama dönüşüyor. Ülkemizin lokomotif sektörü olarak yüzlerce yan sektöre de hayat veriyor. Biz bunu iyi bildiğimiz için Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızda olacağız” dedi.

MEYVE VE YUMURTA HEDİYESİ

Konuşmaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce daha önceki yıllarda dağıtılan fidanlardan elde edilen temsili meyve ve  “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında üretilen yumurtalardan Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil’e hediye edildi. Bu yıl ise Büyükşehir Belediyesine talepte bulunan 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 20 bin meyve fidanı dağıtıldı.

VERİMLİ CEVİZ FİDANI

Çiftçilere dağıtılan mavi sertifikalı Chandler ceviz fidanları yerli çeşitlere göre daha fazla verim sağlıyor. İklim şartları, hastalık ve zararlılara dayanıklı olan bu tür, pazar talebine uygun kalitede meyve yapılarının bulunması sebebiyle tercih ediliyor. Chandler ceviz çeşidinde tozlayıcı şeçimi 15’e 1 olarak önerilmekte.

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