Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca yapılan elektrikli yerli otomobilin açılış tanıtım programına katılmak ve üzere Kocaeli’ye helikopterle hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la beraber helikoptere bindi. Helikopterin hareketi öncesi ve kalkışı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bugün 13:15 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:17 TSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze’ye hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca yapılan elektrikli yerli otomobilin açılış ve tanıtım programına katılmak üzere helikopterle Gebze’ye hareket etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz