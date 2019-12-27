Körfez’de moraller süper!

21 Aralık’ta Antalya Lara’daki Titanic Otel’de devre arası kampına başlayan ve çalışmalarına sıkı bir şekilde devam eden Kocaelispor’da moraller çok iyi. Teknik adam Selahaddin Dinçel moral arttırıcı çalışmalarla da aile ortamının pekişmesini sağlarken, yeniler ile eskilerin kaynaşması çok çabuk oluyor. 5 Ocak’a kadar Antalya’da kalacak olan Yeşil Siyahlılar, aynı gün 1922 Konya maçını oynadıktan sonra İzmit’e dönecek. Maç saat 11.00’de başlayacak.

BURAK SÜLEYMAN: ŞARTLARDAN ÇOK MEMNUNUZ

Kocaelispor’da takım kaptanı Burak Süleyman otel ve saha şartlarının son derece iyi olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Kampımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Otelde 3. Lig’den sadece biz varız. Otel kalan diğer takımların tamamı üst liglerden. Gerek saha gerekse de otel şartlarından çok memnunuz. Bu anlamda yönetimimize teşekkür ederim” dedi.

Erdem ÖVÜÇ - Antalya