Prof. Dr. Bingöl: Daha büyük depremler bekliyoruz!

Doğu Anadolu fay hattının Sivrice ilçesinden geçtiğine dikkat çeken Jeoloji Profesörü Bingöl, “Bu bölgede Doğu Anadolu fayı dediğimiz Erzincan ve Erzurum'dan başlayan İstanbul'u da içerisine alan Kuzey Anadolu fayından sonra Türkiye'nin ikinci büyük fayı bulunuyor. Ortalama 5 büyüklüğündeki depremler bu fay hattının geçtiği Sivrice ilçesinde birkaç yıl içerisinde sıkça tekrarlanıyor. 5 büyüklüğündeki depremler bu bölgede beklenen depremler. Ama daha büyük depremleri de bekliyoruz” dedi.

“7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ VAR”

Söz konusu fayın bazı bölgelerinde kırılmanın uzun süredir olmadığına işaret eden Bingöl, “Bu 5 büyüklüğündeki deprem onun tetikleyicisidir ya da öncüsüdür diyemeyiz. 1978 yılından bu yana sürekli ilgililere dile getirdik. Bölgede özellikle; Elazığ, Malatya, Bingöl, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden bu fay hattının 7 büyüklüğünde deprem oluşturma riski var” diye konuştu.

“BİNALARDA VE ALT YAPIDA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMALIYIZ”

Binalarda ve alt yapıda yaşanabilecek büyük depremlere karşı tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Bingöl, “Bu bölgede Karakaya barajı, Keban barajı gibi çok önemli barajlarımız var. Bu barajlar 9-10 büyüklüğündeki yaşanacak depremlere dayanıklı bir şekilde yapılmış herhangi bir depremde bu barajlar bir zarar gelir mi diye düşünüyor muyuz? Hayır düşünmüyoruz. Dolayısıyla bizim alt yapı çalışmalarımıza önem vermemiz lazım. Aynı zamanda binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmemiz lazım” dedi.

Gölcük'te yaşanan son büyük deprem sonrasında deprem yönetmenliği çıkarıldığını hatırlatan Bingöl, “O bölgelerde eşitli revizeler yapılarak iyileştirilmelere gidildi. Bu revizeden sonra yapılan binaların sağlam olduğunu düşünsek dahi eski binalarla ilgili neler yapıldı bilmiyoruz. Onun için tüm binalarımızın sağlamlığını gözden geçirmemiz ve depreme dayanıklı olmayan binaları bir an önce kentsel dönüşümlerle yenilememiz ve alt yapımızda tedbirlerimizi almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.