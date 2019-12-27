Bıyık: Yerli araçları makam aracımız yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca (TOGG) arasında imzalanan protokol kapsamında, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

‘DEVRİM’ GEBZE’DE

Prototipi hazırlanan c-segmenti otomobil bugün Bilişim Vadisi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.Ayrıca Erdoğan’ın aracı kullanarak Osman Gazi Köprüsü’nden geçmesi bekleniyor. Tüm hakları Türkiye’ye ait olan araç tanıtımından önce 58 yıl önce üretilen ilk yerli otomobil olan ‘Devrim’ Eskişehir’den Gebze’ye getirildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bugün gerçekleşecek tören öncesi Gebze’de alarm verildi. Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek yerli otomobil tanıtımına öncesinde Erdoğan Çoban Mustafa Paşa Camii'nde Cuma namazını kıldı. Gebze Alaettin Kurt Stadı'na helikopterle inecek olan Erdoğan için Bilişim Vadisi içerisi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Diğer illerden gelen polis barikatları da gözlerden kaçmadı.

“TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ‘Devrim’ arabasını ziyaret etmesinin ardından yaptığı açıklamada, “ Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Uzun yıllardır yapamadığımız aracı yaptığımızı yaptık. 2023 lider ülke yolunda kendi aracını, deniz altını yapan bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bir karar vermiştir. Bu karar da lider ülke olmaktır. Çok daha farklı adımlarla küresel güçleri rahatsız etmeye devam edeceğiz” dedi.

“BELEDİYEMİZE ALACAĞIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yerli otomobille ilgili olarak, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tarihi bir ana tanıklık etmek için buradayız. Ülkemize hayırlısı olsun. İnşallah devamı da gelecek. Halkımızda da büyük heyecan var. Belediye olarak da yerli araçları başta makam aracı olmak üzere belediyemize alacağız” şeklinde konuştu.

ARACIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez kullanılmaya başlanacak olan ‘Holografik Asistan’ sistemiyle ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimi sil bastan şekillendirecek. Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgilerin yanında diğer tüm bilgilere de ulaşabilecek. TOGG bu yıkıcı teknolojinin ilk kez uygulayıcısı olacak.

Tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu 3 ana başlık ile tanımlandığı araçta tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform; azami verimlilik, konfor, güvenlik gereklikleri, en uzun aks mesafesini sunarak konforun en üst düzeye taşıyan alt yapı araçta bulunuyor.

Özgün Erbulan – Nuri Dinçer Akçaharman