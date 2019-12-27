Kocaelispor-Bayburt GÖİ (Bitti)

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Kocaelispor, devre arasındaki hazırlık maçlarında Bayburt GÖİ ile karşılaştı
Maç başladı
İlk 15 dakika geride kaldı... kayda değer bir atak olmadı
Dk.17 Gökdeniz sağdan sokuldu şutladı, soldan dışarı çıktı.
dK.34 Talha'ya yapılan faulün ardından iki takım Futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. olay büyümeden önlendi
Dk. 56: Bayburt gole yaklaştı. Sağ kanattan Erol'un ortasında yapılan kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.
İLK YARI SONA ERDİ
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Kocaelispor maçın ikinci yarısına Volkan, Semih, Mehmet Öztonga, Haşim Arda, Batuhan, Mesut, Serdar Ümit, Ali Han, Burak Süleyman, Yakup, Mervan 11'ile başladı.
Dk. 66: Kocaelispor'da Serdar Ümit Deniz hakeme itirazından ötürü sarı kart gördü.
GOOOOOL: 1-0 Yakup 79. dakikada golümüzü attı. Savunma arkasına koşu yapan Yakup, kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.
GOL: 1-1.. 83 soldan ortalanan topa Erol yükseker kafayı vurdu ve beraberlik gölünü attı...
maç sona erdi: 1-1
KOCAELİSPOR
Ercüment
Gökay
Erdinç
Kemal
Murat Şimşek
Onur Öztonga
Gökdeniz
Talha
Yiğit
Sefa
Cihad
BAYBURT
Ali şen
Alper
İsmet
Erol
Selçuk
Azad
Okan
Bilal
Emre
Volkan
Tayyip
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz