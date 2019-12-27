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Kocaelispor-Bayburt GÖİ (Bitti)

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Kocaelispor, devre arasındaki hazırlık maçlarında Bayburt GÖİ ile karşlaştı
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3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Kocaelispor, devre arasındaki hazırlık maçlarında Bayburt GÖİ ile karşılaştı

Maç başladı

İlk 15 dakika geride kaldı... kayda değer bir atak olmadı

Dk.17 Gökdeniz sağdan sokuldu şutladı, soldan dışarı çıktı.

dK.34 Talha'ya yapılan faulün ardından iki takım Futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. olay büyümeden önlendi

Dk. 56: Bayburt gole yaklaştı. Sağ kanattan Erol'un ortasında yapılan kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Kocaelispor maçın ikinci yarısına Volkan, Semih, Mehmet Öztonga, Haşim Arda, Batuhan, Mesut, Serdar Ümit, Ali Han, Burak Süleyman, Yakup, Mervan 11'ile başladı.

Dk. 66: Kocaelispor'da Serdar Ümit Deniz hakeme itirazından ötürü sarı kart gördü.

GOOOOOL: 1-0 Yakup 79. dakikada golümüzü attı. Savunma arkasına koşu yapan Yakup, kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.

GOL: 1-1.. 83 soldan ortalanan topa Erol yükseker kafayı vurdu ve beraberlik gölünü attı...

maç sona erdi: 1-1

KOCAELİSPOR

Ercüment

Gökay

Erdinç

Kemal

Murat Şimşek

Onur Öztonga

Gökdeniz

Talha

Yiğit

Sefa

Cihad

BAYBURT

Ali şen

Alper

İsmet

Erol

Selçuk

Azad

Okan

Bilal

Emre

Volkan

Tayyip

Bugün 15:00 TSİ - Spor

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