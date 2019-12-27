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CHP Gölcük’te tek adaylı kongre yarın!

Cumhuriyet Halk Partisi Gölcük İlçe kongresi yarın Gölcük Kavaklı Kongre Sarayı’nda 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Mevcut İlçe Başkanı Fikret Gürel kongreye tek aday olarak katılacak.

Yasemin Kaya
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Daha önce iki defa atamayla ilçe başkanlığı yapan mevcut başkan Fikret Gürel bu kez seçilmiş başkan olmak adına kongrede aday.296 delegenin oy kullanacağı kongrede, 60 il delegesinin de belirlenecek. Yönetim Kuruluise ilçe başkanı da dahil toplam 17 kişiden oluşacak.

Bugün 14:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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