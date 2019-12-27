CHP Gölcük’te tek adaylı kongre yarın!

Daha önce iki defa atamayla ilçe başkanlığı yapan mevcut başkan Fikret Gürel bu kez seçilmiş başkan olmak adına kongrede aday.296 delegenin oy kullanacağı kongrede, 60 il delegesinin de belirlenecek. Yönetim Kuruluise ilçe başkanı da dahil toplam 17 kişiden oluşacak.