2. yarıya bomba gibi geliyoruz!

Bir zamanlar Süper Liglerde boy göstermiş olan Cem Baki, değerlendirmesinin başında “Tabii ki ilk sezonda zorluk yaşayacağımızı herkes biliyordu. Hem maddi hem manevi olarak sezonu açtığımızda, transferlerimizi yapmaya çalışıyorduk. Sadece geçen sezondan kalan futbolculardan 5-6 oyuncumuzla, dışarıda oynayan oyuncularımızı kattık. Sadece bir forvet eksiğimiz vardı. Bunu da zaman içerisinde çözdük ve Değirmenderespor’dan tecrübeli bir arkadaşımızı aldık. Çalışmalarımıza başladık, ancak maddi sıkıntılardan dolayı, sadece sezon başı 6 gün kamp yapma imkanı bulduk. Bu da bize bir hayli zorluklar yaşattı” dedi.

BAŞKA İMKÂNLAR DA YARATILMALI

Cem Baki sözlerini şöyle sürdürdü: BAL’a ilk sezon çıkmışız. Transfer yapmışız, herkesin paraları ödenmiş. Tabii ki çok güzel ama, yeri geldiğinde bunlar yetmiyor. Futbolculara paralarını vermek yetmiyor. Bazı imkanlar yaratılması gerekiyor. Biz bunları, sıkıntılar nedeniyle gerçekleştiremedik. Bundan dolayı da çok sıkıntı yaşadık. Yarı sezona sadece 6 günlük bir kamp süreciyle girdik. Ama hem benim, hem hocalarımın tecrübesiyle takıma güzel antrenmanlar yaptırarak, sezon içerisinde hiçbir kondisyon eksiği olmadan yarıyı tamamladık. Sonuç itibariyle liderle aramızda 9 puan var. İkinci yarıya iki transferle gireceğiz.

‘EREN VE BERAT CAN’I ALDIK…’

İlimtepe Kullar’dan Santrfor Eren Demiray ve Altınova’dan sol açık santrfor özellikli Berat Can’ı renklerimize bağladık. Bizden ayrılan 1-2 futbolcumuz oldu, ama ilk sezonumuzda olduğumuz yerin iyi olduğunu düşünüyorum. Daha iyi yerde olabilirdik, ama bir türlü şansızlığımız, iyi bir on biri yakalayamadık. Ya kırmızı kartlılar, ya sarı kartlılar, ya da sakatlıklar, yakamızı ilk devrede bırakmadı.

‘BİZDE ÖNCE FUTBOLCULARIN ALACAKLARI VERİLİR…’

Yönetim anlamında futbolcuların - bunu çok samimi söylüyorum- yüzde 80 alacaklarının hepsi ödendi. Yönetimimiz sözünü yerine getirdi. İlk devrede kapanmadan yüzde 80’ni verdiler. Bu çok güzel, her kulüpte olması gereken bir olay. Bakın çoğu kulüplerde bunlar yaşanmaz ama, Karamürselspor’da ilk önce futbolcuların alacakları verilir.

‘BAZI ŞEYLER VARDIR… HEDEFE ULAŞMAK İÇİN YAPILIR…’

Bakın bir hedefe ulaşmak için bazı şeyler vardır örneğin kamp yapmak gibi, şimdi ikinci yarı başlamadan bilemiyorum maddi olasılıklardan dolayı kamp yapılacak mı yapılmayacak mı?.. Büyük ihtimal kampa gidemeyebiliriz. Sonuç itibariyle biz şu anda kendimizi bu mevcut kadroyla, yetersiz kadroyla son iki hafta maçına 16 kişiyle çıktık. 3 kişide kulübede sakattı. Böyle zorluklarla mücadele ettik. Ama şu bir gerçek futbolcularımın saha içerisindeki mücadelelerinde sadece yetersizliklerimiz var. İkinci yarı yaptığımız transferlerle bu sezonu bu şekilde kapatıp, önümüzdeki sezon da artık Karamürselspor’u şampiyonluğa taşıyabiliriz. Biz oluruz olmayız, ama şuna inanıyorum, şampiyonluğa oynayacağız.

‘BU YIL BU LİGDE TECRÜBE EDİNDİK’…

Şu da var ki, biz bu sezon sonuna kadar yukarıları zorlayacağız futbol bu ne olacağı belli olmaz. Biz dışarıda inanılmaz galibiyetler aldık. İçeride bir galibiyetimiz var, bu çok önemli. Biz dışarıda biraz rahat oynuyoruz içeride futbolcularım geriliyor mu bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle biz sürpriz bir takımız. Her an her şeyi yapabilecek bir takım olduk. İyi takımız. Bizim takımdan 3-4 oyuncumuza, oynadığımız gruptaki diğer takımlardan talip oldu. Demek ki bu bizim başarılı bir takım olduğumuzu gösteriyor.

‘DAHA YUKARILARDA OLABİLİRDİK’

İlk yarının bizim için güzel geçtiğine inanıyorum. Biraz daha yukarılarda olabilirdik içerde 4 tane maç kaybettik. Ayrıca dışarıda 5 maç kazandık inanılmaz tezat bir olay içerde alacağımız 1 puanlar bile bizi şu anda şampiyonluk yarışında belki ikinci sıraya taşıyacaktı. Karamürselspor’un en büyük sıkıntılarından birisi, kesinlikle kırmızı kartlar ve sakat oyunculardır. Şu anda onlar olsaydı kesinlikle Karamürselspor şampiyonluğun bir numara adayıydı. Çok genç bir kadroyuz inşallah ikinci yarı yeni transferlerimizle yukarıları zorlayacağız, elimizden geldiği kadarıyla Karamürselspor’u bir yerlere taşımaya çalışacağız” dedi.