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Yılmaz Noyan her zamanki yerinde

Antalya’da 26 yıldır ikamet eden fanatik Kocaelisporlu Yılmaz Noyan, Yeşil Siyahlıları kamp yaptığı Titanic Otel’de yalnız bırakmıyor.

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Antalya’da 26 yıldır ikamet eden fanatik Kocaelisporlu Yılmaz Noyan, Yeşil Siyahlıları kamp yaptığı Titanic Otel’de yalnız bırakmıyor. Gerek kulüp personelinin gerekse de futbolcuların çok sevdiği Noyan yıllardır Yeşil Siyahlıların kampını yakından takip ediyor ve iç saha maçlarında da Kocaelispor’a destek veriyor. Yeşil Siyahlılar, Yılmaz abilerine manevi desteğinden ötürü teşekkür etti.

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