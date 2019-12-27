Antalya’da 26 yıldır ikamet eden fanatik Kocaelisporlu Yılmaz Noyan, Yeşil Siyahlıları kamp yaptığı Titanic Otel’de yalnız bırakmıyor. Gerek kulüp personelinin gerekse de futbolcuların çok sevdiği Noyan yıllardır Yeşil Siyahlıların kampını yakından takip ediyor ve iç saha maçlarında da Kocaelispor’a destek veriyor. Yeşil Siyahlılar, Yılmaz abilerine manevi desteğinden ötürü teşekkür etti.
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Yılmaz Noyan her zamanki yerinde
Antalya’da 26 yıldır ikamet eden fanatik Kocaelisporlu Yılmaz Noyan, Yeşil Siyahlıları kamp yaptığı Titanic Otel’de yalnız bırakmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz