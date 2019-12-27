Kocaelispor’da forma giydiği süreçte son derece istikrarlı bir görüntü çizen Burak Özbakır, Yeni Nazillispor’dan ayrıldı. Başarılı sağ kanat oyuncusu ile İzmitli kaleci Serkan Demirol’un formasını giydiği Fethiyespor’un ilgilendiği öğrenildi. Burak Özbakır, Nazilli ekibi ile geçen sezon 32 maçta 5, bu sezonun yarısında da 17 maçta 2 gole imza attı.
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Burak Özbakır da rakibimiz olabilir
Kocaelispor’da forma giydiği süreçte son derece istikrarlı bir görüntü çizen Burak Özbakır, Yeni Nazillispor’dan ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz