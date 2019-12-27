Burak Özbakır da rakibimiz olabilir

Kocaelispor’da forma giydiği süreçte son derece istikrarlı bir görüntü çizen Burak Özbakır, Yeni Nazillispor’dan ayrıldı. Başarılı sağ kanat oyuncusu ile İzmitli kaleci Serkan Demirol’un formasını giydiği Fethiyespor’un ilgilendiği öğrenildi. Burak Özbakır, Nazilli ekibi ile geçen sezon 32 maçta 5, bu sezonun yarısında da 17 maçta 2 gole imza attı.