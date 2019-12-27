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Kağıtspor karatede Türkiye Şampiyonu

Büyükşehir Kağıtspor Karate branşı sporcuları, Türkiye şampiyonasında geleneği sürdürdü
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Türkiye Karate Federasyonu tarafından 49 ilden 387 takım ve 1780 sporcunun katılımı ile Türkiye Kulüpler Ümit Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor takımı, genel klasmanda birincilik kürsüsüne çıktı.

GENEL KLASMANDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU

387 takımın mücadele ettiği zorlu Türkiye şampiyonasında müsabakalar sonunda Büyükşehir Kağıtspor genel klasmanda ilk sırayı alırken, İstanbul BBSK 2. , Gaziosmanpaşa Belediyespor 3. Oldu.

BÜYÜK BAYANLARDAN ALTIN

Büyük Bayan Kumitedalında Büyükşehir Kağıtspor’utemsil eden Umay Tokcan, Rabia Şentürk, Fatma Naz Yenen, Gülsen Demirtürk zorlu rakiplerini tek tek geçerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

ÜMİT GENÇLERDEN GÜMÜŞ

Ümit Genç Erkek Kumite dalında şampiyonada mücadele eden mavi beyazlı Ahmet Bulut, Kadir Kaan Bekler, Ekrem Altuner Yılmaz, Gökdeniz Akdemir, Eren Gider, Mert Halıcı, Gencer Güleç ise zorlu rakiplerini tek tek geçerek finale kadar çıktılar. Başarılı sporcular finalde kıl payı mağlup olarak Türkiye 2. oldu.

 

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