Kağıtspor karatede Türkiye Şampiyonu

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 49 ilden 387 takım ve 1780 sporcunun katılımı ile Türkiye Kulüpler Ümit Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor takımı, genel klasmanda birincilik kürsüsüne çıktı.
GENEL KLASMANDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU
387 takımın mücadele ettiği zorlu Türkiye şampiyonasında müsabakalar sonunda Büyükşehir Kağıtspor genel klasmanda ilk sırayı alırken, İstanbul BBSK 2. , Gaziosmanpaşa Belediyespor 3. Oldu.
BÜYÜK BAYANLARDAN ALTIN
Büyük Bayan Kumitedalında Büyükşehir Kağıtspor’utemsil eden Umay Tokcan, Rabia Şentürk, Fatma Naz Yenen, Gülsen Demirtürk zorlu rakiplerini tek tek geçerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.
ÜMİT GENÇLERDEN GÜMÜŞ
Ümit Genç Erkek Kumite dalında şampiyonada mücadele eden mavi beyazlı Ahmet Bulut, Kadir Kaan Bekler, Ekrem Altuner Yılmaz, Gökdeniz Akdemir, Eren Gider, Mert Halıcı, Gencer Güleç ise zorlu rakiplerini tek tek geçerek finale kadar çıktılar. Başarılı sporcular finalde kıl payı mağlup olarak Türkiye 2. oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz