1-B'de yangın var

Bugün belki de Amatör futbol liglerinin en kritik maçları 1.Küme Futbol ligi B Grubu’nda oynanacak. Maçların her biri çok önemli ve adeta el yakıyor. Tüm maçları 19.00’da başlatma kararı alan ve ligin bitimine iki hafta kala riske girmek istemeyen Tertip kurulu, güvenlik önlemlerinin de artırılması için girişimlerini yaptı. Lider Mertspor, gecenin en kritik maçlarından birinde Kavaklıspor’a konuk olacak. Liderlik ve Play-Off mücadelesini yakından ilgilendiren diğer maçlarda ise Tavşancıl-Nusretiye, Gültepe-Kavaklıspor, Denizliköyü-Sultanorhan, Derince Birlik-Körfez Esenspor karşı karşıya gelecek. Bu gece olay çıkmaması için herkesin çok dikkatli adım atması gerekiyor. Zira son maça yansıyacak cezalar, her şeyi alt üst edebilir.