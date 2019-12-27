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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında vatandaşları selamladı

Cuma namazını Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz çıkışında vatandaşları selamladı.

İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım programı için Kocaeli’ye geldi. Cuma namazı için Gebze'nin Hacıhalil Mahallesi’nde bulunan Çoban Mustafa Paşa Camii’ne geçen Erdoğan'a ilgi yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girişinde ve namaz çıkışında vatandaşları selamladı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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