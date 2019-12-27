Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım programı için Kocaeli’ye geldi. Cuma namazı için Gebze'nin Hacıhalil Mahallesi’nde bulunan Çoban Mustafa Paşa Camii’ne geçen Erdoğan'a ilgi yoğundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye girişinde ve namaz çıkışında vatandaşları selamladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında vatandaşları selamladı
Cuma namazını Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz çıkışında vatandaşları selamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz