Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:10 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:13 TSİ

CHP Körfez kongresi çok çekişmeli olacak!

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez ilçe kongresi 29 Aralık Pazar günü Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde 13.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut Başkan Cahit Dağdeviren’le beraber toplam 4 kişinin yarışacağı bekleniyor.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask

Toplam 4 adayın yarışmasının beklendiği kongrede adayların isimleri ise; mevcut ilçe başkanı Cahit Dağdeviren, Bülent Yıldız, Şengül Yurt ve Doğan Ergün. Kongrede aday olacağını daha önceden ifade eden ancak henüz bir açıklama yapmayan Doğan Ergün adaylıktan çekilmezse kongrede 4 kişi yarışacak. 217 delegenin oy kullanacağı kongrede 47 il delegesi de belirlenerek; yönetimilçe başkanı da dahil toplam 17 kişiden oluşacak.

“GÜVEN ORTAMINDA DEMOKRATİK KONGRE”

Kongreyle ilgili açıklama yapan mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren; “Demokratik ortamda yapacağımız kongremiz çok çekişmeli ve renkli olacak. Ben demokratik bir ortam yarattığımızı düşünüyorum. Partinin başarısı için partiyi daha da büyütmek için çabalıyoruz. Körfezdeki taraflı bir delege değil, herkes özgür iradesiyle oy kullanacak. Körfez’de uzlaşma kültürünü egemen kıldık. Bütün mahallelerde bunu uyguladık. Her mahalle kendi delegesini kendi belirledi, hiçbir mahalleye müdahalemiz olmadı. Her zaman güven ortamını koruyarak güçlü bir kadro oluşturduk. Hedefimiz bu güvenle iktidar olmak. İlk hedefimiz seçimlerde oy oranımızı yüzde 30 ‘un üzerine çıkarmak ve genelde de yerel de oy eşitliğini sağlamak. Kongrede yarışacağım tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum ” dedi.

Bugün 15:10 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MHP İzmit adayı belli oldu! mask
MHP İzmit adayı belli oldu!
AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi mask
AKP’nin milletvekilleri 3 ilçede halkı dinledi
İşte CHP İzmit’in ilçe sekreteri mask
İşte CHP İzmit’in ilçe sekreteri
AKP'li vekiller nöbet tutacak mask
AKP'li vekiller nöbet tutacak
Şeker: Cedit için şartlı olarak kredi desteği verelim mask
Şeker: Cedit için şartlı olarak kredi desteği verelim
İyi Parti'de görev değişikliği! mask
İyi Parti'de görev değişikliği!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı mask
Kocaeli'de o ilçelerde acil kamulaştırma kararı
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı! mask
Barajda su seviyesi düşünce ortaya çıktı!
Kadir Kara hayatını kaybetti mask
Kadir Kara hayatını kaybetti
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika! mask
Kocaeli’de icradan satılık dev fabrika!
Alikahya ceset gibi kokuyor! mask
Alikahya ceset gibi kokuyor!
Kartepe beyaza büründü! mask
Kartepe beyaza büründü!

GALERİ

Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler mask
Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi mask
İzmit’te şüpheli paket bomba imha ekiplerini harekete geçirdi
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi mask
Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL