CHP Körfez kongresi çok çekişmeli olacak!

Toplam 4 adayın yarışmasının beklendiği kongrede adayların isimleri ise; mevcut ilçe başkanı Cahit Dağdeviren, Bülent Yıldız, Şengül Yurt ve Doğan Ergün. Kongrede aday olacağını daha önceden ifade eden ancak henüz bir açıklama yapmayan Doğan Ergün adaylıktan çekilmezse kongrede 4 kişi yarışacak. 217 delegenin oy kullanacağı kongrede 47 il delegesi de belirlenerek; yönetimilçe başkanı da dahil toplam 17 kişiden oluşacak.

“GÜVEN ORTAMINDA DEMOKRATİK KONGRE”

Kongreyle ilgili açıklama yapan mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren; “Demokratik ortamda yapacağımız kongremiz çok çekişmeli ve renkli olacak. Ben demokratik bir ortam yarattığımızı düşünüyorum. Partinin başarısı için partiyi daha da büyütmek için çabalıyoruz. Körfezdeki taraflı bir delege değil, herkes özgür iradesiyle oy kullanacak. Körfez’de uzlaşma kültürünü egemen kıldık. Bütün mahallelerde bunu uyguladık. Her mahalle kendi delegesini kendi belirledi, hiçbir mahalleye müdahalemiz olmadı. Her zaman güven ortamını koruyarak güçlü bir kadro oluşturduk. Hedefimiz bu güvenle iktidar olmak. İlk hedefimiz seçimlerde oy oranımızı yüzde 30 ‘un üzerine çıkarmak ve genelde de yerel de oy eşitliğini sağlamak. Kongrede yarışacağım tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum ” dedi.