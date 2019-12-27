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Henkel’de CFO değişikliği

Küresel Finans Başkanı görevini yürüten Marco Swoboda (48), 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Henkel’de CFO pozisyonunda göreve başlayacaktır. Kendisi bu pozisyonu, aynı tarihte CEO görevine başlayacak olan Carsten Knobel’dan (50) devralacaktır.
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Hissedarlar Komitesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Dr. Simone Bagel-Trah bu konudaki görüşlerini “CFO görevini devam ettirmesi için, kurumumuz içinden oldukça yetkin bir isim olan Marco Swoboda’yı belirlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi, güçlü finansal uzmanlığının yanı sıra, uluslararası alanda yıllara dayanan bir deneyimin de sahibi.” şeklinde açıkladı.

Marco Swoboda, 1971 yılında Almanya’nın Velbert kentinde dünyaya gelmiştir. Almanya’nın Bochum şehrinde yer alan Ruhr Üniversitesi’nde işletme ve ekonomi eğitimi alan Swoboda, 1997 yılında Henkel Grup’un controlling/strateji biriminde kariyerine başlamıştır.

Marco Swoboda, Henkel’in kimyasallar alanında faaliyet gösteren bölümünün Cognis adı altında yeniden yapılanmasının ardından, Hollanda’da bulunan bu yeni şirketin iş geliştirme ve birleşme & satın alma biriminde 2000 yılında çalışmaya başlamıştır. Kendisi Cognis’in bir özel sermaye konsorsiyumuna devredilerek elden çıkarılma sürecini yönetmiş, ardından grup ölçeğinde controlling yöneticiliğinde bulunmuş, 2006 yılında ise Henkel’e dönüş yapmıştır. Henkel’de iştirakler ve fonksiyonlar alanındaki controlling faaliyetinin yeniden düzenlenmesi görevini gerçekleştiren Marco Swoboda, 2009 yılında ise ek olarak kurumsal planlama sorumluluğunu üstlenmiştir. 2011 yılından 2014 yılına kadar, Şanghay merkezli Asya Pasifik finans organizasyonunun yöneticiliğini yürütmüş, ardından ise Düsseldorf’ta bulunan Henkel genel merkezine dönüş yapmıştır.  Küresel Finans Başkanı olarak, küresel finans organizasyonunun yanı sıra kurumsal muhasebe, iştirakler alanında controlling ve kurumsal finans/hazine birimlerinin de sorumluluğunu üstlenmiştir.

Henkel Hakkında

Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2018 yılında Henkel, yaklaşık 20 milyar Euro satış ve 3,5 milyar Euro faaliyet kârı bildirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak, sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 53.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen www.henkel.com'u ziyaret ediniz.

 

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