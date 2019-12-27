Hisarcıklıoğlu: Devrim arabasına sahip çıkamadık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca (TOGG) arasında imzalanan protokol kapsamında, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

“DEVRİM ARABASINA SAHİP ÇIKAMADIK”

TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu selamlama konuşmasının ardından, “TOBB olarak 1 buçuk milyon üyemizle ülkemizin gelişimi için birçok misyon üstlendik. Ancak bugün bir başka heyecanlıyım. Bu işi başaran Türk özel sektörü adına gururluyum. Gürcan Bey sunumunda bu durumun önemini çok güzel anlattı. 1960’larda biz bu fırsatı kaçırmıştık. Devrim arabasına sahip çıkamadık ve yerli otomobili yapamadık. Ama bu sefer inşallah başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Taşın altına elimizi koyarız dedik. Güldüler. Pes etmedik çalışmaya devam ettik. Biliyoruz yolumuz uzun daha çok eleştiriler olacak. Birazdan Türkiye’nin otomobilini göreceğiz. Çünkü bu otomobil 82 milyonun gururudur. Bu otomobil sadece Türkiye’de olmayacak. Başkasının patenti için çalışmayacağız. 15 yılda en az 22 milyar TL yatırım yapılacak. Ortaklar olarak en az 3 buçuk milyar TL sermaye özverisi gösteriliyor. 15 yıl kâr almayacaklar. 4 bin 300’ü doğrudan olmak üzere yan sanayii ile 20 bin istihdam sağlanacak” açıklamasında bulundu.