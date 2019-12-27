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Pişmaniye İzmit’ten farklı şehirlere doğru yola çıktı

7. Boru İlkokulu öğrencileri, İzmit Belediyesi’nin de katkıları meşhur İzmit Pişmaniyesi ’ni farklı şehirlere gönderdi
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İzmit Belediyesi Kültür- Sosyal İşler Müdürlüğü ile İzmit 7. Boru İlkokulu öğrencileri önemli bir projeye imza atarak, daha önce pişmaniye yemeyen çocukların yüzlerini güldürdü. Yurt çapında pek çok bölgede devam eden “Kardeşimde Tatsın Geleceğe Umutla Baksın” projesi kapsamında İstanbul, Mardin, Aydın, Ardahan ve Balıkesir’deki ilkokul öğrencileri pişmaniyeyle tanıştı.

İLK DEFA PİŞMANİYE’Yİ TATTILAR

Proje kapsamında İstanbul Esenler Atatürk İlkokulu, Mardin Artuklu Gökçe İlkokulu, Aydın Sultanhisar Kabaca İlkokulu, Ardahan Hanak Atatürk İlkokulu ve Balıkesir Sındırgı Büyükdağdere İlkokulu öğrencileri hayatlarında ilk defa pişmaniyenin tadına vardı.  Öğrenciler, İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.

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