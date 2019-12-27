Başiskele, Serdar Kılıç’ı ağırladı

TRT Haber’in sevilen programları arasında yer alan Doğadaki İnsan adlı programın sunucusu Serdar Kılıç, Başiskele Belediyesi’nin konuğu olarak ilimize geldi. Önce Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü makamında ziyaret eden Kılıç, daha sonra ilçenin turistik yerlerini gezdi. Başiskele’yi çok sevdiğini belirten Kılıç, “Başiskele gerçekten doğada saklı bir cennet. Türkiye’de doğal güzellikleri ve konumu itibariyle böyle doğal kalmış güzel bir yer kalmadı. Açıkçası Başiskele’ye hayran kaldım” ifadelerini kullandı.

“AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYDUK”

Doğal yaşamı tüm ülkeye sevdiren Serdar Kılıç’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise, “Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla yerli ve yabancı büyük turizm potansiyeline sahip olan Başiskelemizin ülkemizde tanıtımı konusunda Serdar Kılıç Bey ile fikir alışverişinde bulunduk. Başiskelemiz, 4 mevsim turizm potansiyeline sahip. İlçemiz konumu itibariyle bölgenin turizm merkezi olacak” ifadelerini kullandı.