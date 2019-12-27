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SEDAŞ Mavi Kapak Projesine 1 TON KAPAK DESTEĞİ

SEDAŞ’ın Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile iş birliği içinde sürdürdüğü mavi kapak toplama kampanyası “Kapak Olsun” projesine, öğrencilerden ve duyarlı vatandaşlardan bugüne kadar 1 ton kapak toplandı
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Engelli bireyler için engelleri aşmak, çevre bilinci ve duyarlılığı yaratarak plastik kapakların geri dönüşümü ile topluma ve çevreye fayda sağlamak amacı ile hayata geçirdiği “Kapak Olsun” kampanyası tüm hızıyla sürdürüyor. Projeye Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Kocaeli Düş Bahçesi Okulları ve Sakarya’nın Serdivan İlçesi’ndeki Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencilerinden destek geldi.  SEDAŞ’ın Kurumsal İletişim birimi, Zübeyde Hanım Ortaokulu’nun 5-C sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni Yelda Demirci’nin daveti üzerine okulu ziyaret etti.

3,5 TON KAPAK, 1 AKÜLÜ SANDALYE

Topladıkları mavi kapakları teslim eden öğrencilere, kampanyanın amacı ve mavi kapakların nasıl değerlendirileceği ile ilgili bilgiler veren Demirci, “Bu kapaklar, SEDAŞ’ın depolarında toplanıyor ve belirli ağırlığa ulaştığında TOFD’a  gönderiliyor. Toplanan 350 kg kapak ile bir manuel tekerlekli sandalye, 3.5 ton kapak ile ise bir akülü tekerlekli sandalye desteği sağlanmış oluyor. Buna ek olarak havalı minder, havalı yatak ve değnek gibi çeşitli medikal malzeme destekleri de sağlanıyor. Destekçilerin her renk ve boyuttaki sert plastik kapağı toplayabildiği kampanya ile çevre kirliliğinin de önüne geçilirken, aynı zamanda doğal hayatı tehdit eden plastiğin geri dönüşümü sağlanıyor.”

1 TON KAPAK GÖNDERİLDİ

SEDAŞ, TOFD ile yaptığı protokol gereği temiz bir çevre ve engellerin aşılması için “Kapak Olsun Kampanyası” kapsamında, SEDAŞ çalışanları ve SEDAŞ’ın tüm paydaşlarından, gönüllülerin sürdürdüğü kampanyada, bugüne kadar 1 ton kapak TOFD ile paylaşıldı. Gönderilen bu kapaklardan projenin başlangıcından bu yana 3 adet manuel tekerlekli sandalye alındı. SEDAŞ çevre duyarlılığı ve insani yardım amacıyla engellerin aşılması için kampanyasını sürdürmeye devam ederken, kampanyaya destek veren ve başarı ile sürdürülmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarına da teşekkür ediyor.

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