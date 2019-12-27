AFAD, bina güvenliğine dikkat çekti

Bu kapsamda AFAD, vatandaşları “Afet Öncesinde Ne Yapacağını Öğren ki, Canın Sağ Olsun” sloganıyla Bina Güvenliği konusunda bilgilendiriyor. #AfetlereHazırOl çağrısıyla güvenli binada oturma zihinsel dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefleyen çalışma, ilimizde Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü tarafından farklı etkinliklerle devam ettiriliyor.

OKULLARDA TEHLİKE AVI

Bina Güvenliği içeriğinde ilimizde ay boyunca yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, afiş, film ve diğer dijital çalışmaların şehir panoları, led ekranlar, ulaşım araçları, yerel televizyonlar, teknoloji mağazaları ve üst geçitler aracılığıyla halkımıza ulaştırılmaya çalışıldığını, farkındalığı arttırmak üzere okul, sağlık kuruluşları ve basın ofislerinde tehlike avı yapıldığını vurguladı.