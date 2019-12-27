Genç-İMO’dan “Deprem ve Yapı” paneli

Savaş Ayberk Konferans Salonu’nda yapılan etkinlikte ilk olarak İnşaat Mühendisi Fatih Yazıcı “Kalite Kontrol Sistemleri ve Laboratuvar Eğitimi” konusunda öğrencileri bilgilendirdi. İnşaat Mühendisliği mesleği açısından çok önemli olan kalite kontrol konuları üzerinde duruldu. Seminerin ikinci etabında ülkemizin acı gerçeği olan deprem hakkında bir panel yapıldı. Panelde Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kemal Beyen ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğr. Üy. Ahmet Anıl Dindar bilgi aktarıp depremin işleyişi ve “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” hakkında öğrencilere geniş bilgiler verdiler.

SORU CEVAP YAPILDI

Panele ayrıca İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, Şube Sekreteri Berkay Güngör, Kocaeli genç-İMO Başkanı Tuğrul Berk Haktan Bayram, sınıf temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kapsamlı seminerin sonunda öğrenciler merak ettikleri konulara seminerin soru-cevap kısmında yanıt buldular.