İzmit Çevre Köyleri AR-GE Platformu kuruldu

İzmit Çevre Köyleri AR-GE Platformu adı altında kurulan yeni platform ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda platform başkanı ve yardımcıları belirlendi. Platform başkanlığına Güray Oruç ismi seçilirken başkan yardımcılığına Mahmut Kır ve Salih Akmeşe getirildi. Yeni Kurulan Platformun basın sözcüsü ise İsmail Akdeniz oldu. Platformun ilk açıklamasında, İzmit için ortak kaygılara sahip herkesi bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini belirtilirken, ihtiyaçlara imece ruhuyla çözüm aranacağının amaçlandığı ifade edildi.