KOÜ’lü akademisyen göçmenliği anlattı

Ülkemizin de önemli sorunlarından olan göçmen sorununun bugünü ve yarınına ilişkin Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Gökalp Kutlu önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de geçici koruma kapsamında olan, Suriyeli mülteci sayısının 3,6 milyona ulaştığını söyleyen Kutlu, “Suriyelileri, sayıları 145.000 civarında olan Afganistanlılar, daha sonra Iraklılar ve İranlılar takip etmektedir.

SURİYELİLERİN YASAL STATÜSÜ

2016’nın Şubat ayında yapılan düzenlemeye göre, geçici koruma altındaki kişiler geçici kimlik belgesi düzenlenmesinden 6 ay sonra ikamet ettikleri illerde çalışma izni için başvurmaya hak kazanmaktadırlar. Ancak bu başvuru, işveren tarafından yapılmaktadır ve bir iş yerinde çalışan geçici koruma altındakilerin sayısı, çalıştıkları iş yerindeki işçi sayısının %10’unu geçemiyor” ifadelerini kullandı.