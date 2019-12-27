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CHP’DEN EMEKÇİYE DESTEK: Mücadeleniz, mücadelemizdir

CHP İl Başkanı Sarıbay Petrol İş Sendikası yetkilileri ve çalışanlarla bir araya geldi.
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CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya ve İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız, Harun Yıldızlı, Naim Keskin, Sabriye Şahin ve Bilgi Dehman, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde Trelleborg'da grev hakkını kullanan sendika yetkililerini ve çalışanları ziyaret etti

Petrol İş Sendikası yetkilileri ve çalışanlarla bir araya gelen İl Başkanı Sarıbay; “Mücadeleniz, mücadelemizdir” diyerek sözlerine başlayarak şunları söyledi: "Sizin örgütlenmenizi, sizin hak ve menfaatlerinizi geliştirmenizi, sizin çalışma ve yaşama koşullarınızı insani bir seviyeye çıkarmanızı savunmanız kadar doğal bir hak yoktur. O yüzden emek için, hak için vereceğiniz bu mücadele çok önemlidir. Asla birlikteliğinizi, inancınızı, kararlılığınızı bozmayın, yılgınlığa düşmeyin. Sonuna kadar mücadelenizde yanınızda olacağız. İnanarak mücadele ettiğimizde mücadelenin sonunda mutlaka başarı gelecek, hak yerini bulacaktır” şeklinde konuştu.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Milletvekili Tahsin Tarhan ise; “Siyasi partiler demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarıdır. Sendika, toplu sözleşme ve grev hakkından oluşan özgür toplu pazarlık düzeni ise demokrasinin var olup olmadığını belirleyen temel göstergelerden birisidir. İşte bundandır ki, işçi haklarına seçim bildirgesinde en kapsamlı yer veren parti de CHP’dir. CHP seçim bildirgesinde, Adil ve Demokratik Bir Çalışma Düzeni, İşsizlikle Mücadele, İş Güvenliği, Sendikal Haklar başlıkları altında işçi hakları yer almıştır. Dün de bugün de her daim emekten yana olan bir partinin temsilcileri olarak, bugün de sizlerin yanındayız” dedi.

“İNSANCA YAŞAM KOŞULLARI İÇİN MÜCADELEMİZ”

Fabrika önünde açıklama yapan Petrol İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir,  5 buçuk aylık TİS sürecini geride bırakmalarına rağmen anlaşma sağlanamadığını ifade etti. Genel Başkan Süleyman Akyüz, “Bizler grevi amaç olarak görmüyoruz. Üyelerimizin daha insanca yaşam koşullarına kavuşması için mücadele veriyoruz. Müzakereler neticesinde sözleşme bitsin isterdik ancak olmadı. Biz Türkiye gerçeklerine uygun taleplerde bulunduk. Ama anlamadılar, anlamak istemediler” dedi.

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