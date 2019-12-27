Yeniden Refah İzmit esnaf ziyareti yaptı

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya ve yönetim kurulu üyeleri Öztalay İşhanı’ndaki her dükkana uğrayarak, hayırlı işler temennisinde bulundular. Ziyaretlerle ilgili bilgilendirme yapan Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, “Gelenekselleştirdiğimiz esnaf ziyaretlerimize bugün Öztalay İşhanı’ndaki esnaf ziyaretimizde esnafımızı dinleyerek sorunlarını ve taleplerinin notunu aldık ve hayırlı işler diledik”dedi.

Öztalay İşhanı’ndaki esnaf, sorunlarını dinleyen başkan ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.