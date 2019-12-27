Sanayi sektörü bu fuarda buluşacak

Welding EURASIA, kaynak teknolojileri alanında faaliyet gösteren Kocaelili üreticileri İstanbul’da buluşturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Mart ayında 20 ülkeden 1400’e yakın katılımcıyı,Kocaelili üreticilerle bir araya getiren WIN EURASIA'nın en önemli parçalarından biri Welding EURASIA olacak. Welding EURASIAyenilenen konseptiyle, 2020 yılında da Kocaelili firmalara önemli fırsatlar sağlayacak.

“KOCAELİ ÖNCELİKLİ”

Türkiye'de savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, gemi imalatı ve inşaat gibi sektörlerin yatırımlarına paralel olarak kaynak, kesme ve birleştirme sektörlerinin de hızla geliştiğini belirten Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Kocaeli’nin bu alanda öncelikli kentler arasında yer aldığına dikkat çekti.

“ULUSLARARASI ARENADA OLMAMALILAR”

Kocaelili firmaların uluslarası alanda boy göstermesi gerektiğini belirten Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Kocaelili firmaların kaynak teknolojisi alanında yeni ürünler pazara sunmak üzere nitelikli çalışmaları var. Kocaelili sanayicilerin potansiyelini uluslararası alanda sergilemenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünya genelindeki en tanındık üreticilerin son teknoloji ürünleriyle bir araya geleceği WeldingEURASIA’ya, Kocaeli’den herkesi bekliyoruz” dedi.