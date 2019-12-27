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Sarıbay: Vatandaş yeni yılda da umutsuzluğa terk edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde, memurları ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi ve asgari ücret teklifinin net 2 bin 324 TL olarak açıklanması üzerine CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay  tepki gösterdi
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Bir açıklama yapan Başkan Sarıbay, "Ülkenin kaynaklarını yandaşları kurtarmak için seferber eden iktidar, yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırında asgari ücreti 2 bin 324 TL olarak belirledi. Açlık sınırının 2109TL, yoksulluk sınırının 6850TL olduğu gerçeği önümüzde dururken asgari ücretin 2324 TL olması insafsızlıktır, kendi halkını yok saymaktır. Cumhurbaşkanı ve kabinesi bu jestiyle bir ay yaşayamaz! Asgari ücreti hesaplayanların çarşı-pazar fiyatlarından, son iki yılda elektriğe yapılan yüzde 73, doğalgaza yapılan yüzde 57 zamdan haberi yok anlaşılan. Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi hem uluslararası hukuka hem de Anayasa'ya aykırılık barındırmaktadır” dedi

“FATMA BAŞKAN’DAN ÖRNEK ALIN”

Bu anlayış genelden yerele de sürdüğünü belirten Sarıbay, “Asgari ücretle emekçiyi yok sayanlar, yerelde de sözleşmelerle yok sayıyorlar. Binlerce memur ve sözleşmeli memuru ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi bile şehrimiz yerel basınından gizlenerek imzalanmıştır.  Memurlar için 2020-2021 yılları yoksulluğun içinde %4 +4 gibi komik zam oranları ile geçiştirilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu sözleşmenin neden gizli saklı yapıldığını soruyoruz. Emekçiyle ilgili ilk sınavında sınıfta kalan Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Büyükakın’a,   örnek bir toplu sözleşmenin nasıl olduğunu, Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımız öncülüğünde yapılan sözleşmeye bakarak görebileceklerini hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

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