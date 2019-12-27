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Olmaz demeyin, asla pes etmeyin

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ‘Gençlik Buluşmaları’ etkinliği kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. “Olmaz demeyin, asla pes etmeyin” diyen Başkan Söğüt, “İnancınız hep güçlü olsun. Bu başarmanın yarısıdır” dedi
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Atatürk Anadolu Lisesi’nde ‘Gençlik Buluşmaları’ etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen buluşmada öğrencilerin de sorularını yanıtlayan Başkan Şener Söğüt, “Bizler özellikle sizlerin enerjisinden istifade ederek, sizlerden ilham alarak projelerimize yön veriyoruz. Sizlerin enerjisi bizler için önemli” dedi. 40 yıldır Körfez’de yaşadığını ve üniversite yılları hariç öğrenim hayatını Körfez’de geçirdiğini belirten Başkan Söğüt, tercih dönemiyle ilgili de anekdotlar paylaştı.

“TIP OKUMAMI İSTEDİLER”

“Ailem tıp okumamı istiyordu” diyen Başkan Söğüt, “Ben Makine Mühendisi olmak istiyordum. Ailemin isteği doktor olmamdı. Ben açıkçası bana göre olmadığını düşündüğümden tercih etmek istemiyordum. Ailem baktım üzüldü. Makine mühendisliği dışında tıp fakültesi tercihi de yazdım. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni çok az puanla kaçırınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandım. İstediğim oldu, makine mühendisi oldum.

PLANLI VE AZİMLİ OLUN

Ben inanıyorum ki sizler istediğiniz bölümü kazanacaksınız. Gözlerinizdeki ışıltıdan bunu anlayabiliyorum. Derslerinize iyi hazırlanmanız, iyi çalışmanız önemli. Şunu unutmamanız lazım. Üniversiteye girmek tıpkı bir maratonda yarışmak gibi.  Alsında bir birinizin rakiplerisiniz. Kim sağlam çalışırsa, iyi hazırlanırsa, iyi ve planlı bir şekilde yürürse bir adım öne geçecektir. Onun için vaktinizi iyi değerlendirin.

“KENDİNİZİ GELİŞTİRİN”

Olmaz demeyin ve asla pes etmeyin. Denemelerde olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Bunlar moralinizi bozmasın, umudunuzu, ümidinizi kırmasın. İnancınız hep güçlü olsun. Bu başarmanın yarısıdır.  Sizlerin başarısı bizleri de mutlu edecektir. Kendinizi geliştirmeniz de çok önemli. Hedefleri olan, her geçen gün güçlenen bir ülkenin evlatlarıyız. Bunu daha yukarıya doğru götürecek olan sizlersiniz” dedi. Söyleşi sonrasında Okul Müdürü İhsan Sivrikaya Başkan Söğüt’e çiçek takdim ederken, küçük bir müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

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