Erdoğan: İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca (TOGG) arasında imzalanan protokol kapsamında, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllardır Türkiye’nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini hep dile getiriyorduk. Ülkemizi 1,5 milyonun üzerinde otomobil üretim seviyesine çıkardık. Otomotiv sektöründe 32 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Ülkemizin üreteceği bir otomobile sahip olmak istiyorduk. Bu hayale gönül veren babayiğitler ortaya çıktı. Bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. İki sene önce söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaştık. Projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Devamında Erdoğan, “Türkiye’nin yerli ve milli otomobil arayışı malum yeni değil. İlk yerli otomobil olan Devrim’in hikayesi aynı zamanda hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün hikayesidir. Birkaç yıl içinde her türlü ihtiyacımızı karşılayacak şekilde motor meselesini de çözmüş bulunacağız. Projeyi boğma kampanyasını yürütenlere izin vermeyeceğiz. ’Devrim’ otomobilinin önünü kesenler şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü kesemeyecekler. İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Biz hiçbir zaman enflasyonun altında bir asgari ücret belirlemeyeceğiz dedik, enflasyonun üstünde bir ücret verdik. İşçimizi asgari ücrete ezdirmeyeceğiz dedik. 2002’ye göre asgari ücret yüzde 154 düzeyinde artırdık. Bunlar bundan da rahatsız oluyorlar” ifadelerinde bulundu.