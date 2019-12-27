İşte Türkiye'nin yerli otomobili

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca (TOGG) arasında imzalanan protokol kapsamında, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

‘DEVRİM’ GEBZE’DE

Prototipi hazırlanan c-segmenti otomobil bugün Bilişim Vadisi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtıldı.Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.Tüm hakları Türkiye’ye ait olan araç tanıtımından önce 58 yıl önce üretilen ilk yerli otomobil olan ‘Devrim’ Eskişehir’den Gebze’ye getirildi. Programda hem yerli otomobilin tanıtımı hem de Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bugün gerçekleşecek tören öncesi Gebze’de alarm verildi. Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek yerli otomobil tanıtımına öncesinde Erdoğan, Çoban Mustafa Paşa Camii'nde Cuma namazını kıldı. Gebze Alaettin Kurt Stadı'na helikopterle inecek olan Erdoğan için Bilişim Vadisi içerisi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Diğer illerden gelen polis barikatları da gözlerden kaçmadı.

“TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ‘Devrim’ arabasını ziyaret etmesinin ardından yaptığı açıklamada, “ Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Uzun yıllardır yapamadığımız aracı yaptığımızı yaptık. 2023 lider ülke yolunda kendi aracını, deniz altını yapan bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bir karar vermiştir. Bu karar da lider ülke olmaktır. Çok daha farklı adımlarla küresel güçleri rahatsız etmeye devam edeceğiz” dedi.

“BELEDİYEMİZE ALACAĞIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yerli otomobille ilgili olarak, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tarihi bir ana tanıklık etmek için buradayız. Ülkemize hayırlısı olsun. İnşallah devamı da gelecek. Halkımızda da büyük heyecan var. Belediye olarak da yerli araçları başta makam aracı olmak üzere belediyemize alacağız” şeklinde konuştu.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başaknı Recep Erdoğan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AKP, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP’li Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, ulusal ve yabancı basından çok sayıda gazeteci katıldı.

ERDOĞAN 14.40’TA GELDİ

Erdoğan saat 14.40 itibariyle yerli otomobili tanıtmak amacıyla Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’ne geldi. Erdoğan’a çok sayıda koruma ve polis eşlik etti. Havada helikopter denetiminin program boyunca süreceği öğrenildi. Erdoğan yerli otomobilin tanıtımını yapacağı salona girmesinin ardından ‘Devrim’ aracıyla fotoğraf çekildi. Erdoğan fotoğraf çekilmesinin ardından protokolü selamladı.

İKİNCİ HEDEFENİ ANLATTI

Tanıtım toplantısında öncelikle söz alan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Böyle bir faaliyete başlamanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünyada otomobil piyasasında ihtiyaçlar değişmekte, otomobiller akıllı cihazlara dönüşmektedir. Evde ve işte ne yapabiliyorsak otomobilde de yapabileceğiz. Peki, bunların sebebi nedir? Tüm dünyada teknoloji boyutunda mega trendlerin kullanılan araçlara da yansımasıdır. Bu nedenle biz doğru zamanda yola çıktığımızı düşünüyoruz. Bizim yola çıktığımızda 2 hedefi olmazsa olmaz olarak belirledik. İlki fikri sınai mülkiyeti ülkemize ait olan küresel bir marka yaratmak ve bunu yaparken teknolojinin en günceli kullanmak istedik. İkinci hedefimiz Türkiye’nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

“OTOMOBİLİ YAPTIK”

“Bizim rakiplerimiz büyük organizasyonlar değil standart organizasyonlardır” diyen Karakaş, “Tüm bunları yaparken bizim dünyanın en iyileri ile çalışmaktan başka çaremiz yoktur. Etrafımızda oluşturmaya çalıştığımız bu dünyanın en iyileri kimlerdir? Hedef kitlemizi çok iyi bildiğimiz için en iyilere ulaşabildik. İş ortaklarımız bize hala siz ciddi misiniz? Sizin fabrika yapacak yeriniz var mı diye soruluyor. Otomobili yaptık. 2022 yılında Türkiye’nin şarj alt yapı sisteminin çözüleceğini inanıyoruz. Bilişim Vadisi’ne gelmemizin sebebi de Türkiye’nin otomobil merkezi bir yanda Kocaeli bir yanda Bursa olması sebebiyle buraya geldik. Bizim farkımız ne olacak? Her şeyden önce biz ortaklık yapımızla bir ekosistem kurduk. Türk mobilite şirketi ve akıllı cihaz ilk defa Türkiye’de gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

“DEVRİM ARABASINA SAHİP ÇIKAMADIK”

Karakaş’ın ardından konuşan TOBB ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu selamlama konuşmasının ardından, “TOBB olarak 1 buçuk milyon üyemizle ülkemizin gelişimi için birçok misyon üstlendik. Ancak bugün bir başka heyecanlıyım. Bu işi başaran Türk özel sektörü adına gururluyum. Gürcan Bey sunumunda bu durumun önemini çok güzel anlattı. 1960’larda biz bu fırsatı kaçırmıştık. Devrim arabasına sahip çıkamadık ve yerli otomobili yapamadık. Ama bu sefer inşallah başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Taşın altına elimizi koyarız dedik. Güldüler. Pes etmedik çalışmaya devam ettik. Biliyoruz yolumuz uzun daha çok eleştiriler olacak. Birazdan Türkiye’nin otomobilini göreceğiz. Çünkü bu otomobil 82 milyonun gururudur. Bu otomobil sadece Türkiye’de olmayacak. Başkasının patenti için çalışmayacağız. 15 yılda en az 22 milyar TL yatırım yapılacak. Ortaklar olarak en az 3 buçuk milyar TL sermaye özverisi gösteriliyor. 15 yıl kâr almayacaklar. 4 bin 300’ü doğrudan olmak üzere yan sanayii ile 20 bin istihdam sağlanacak” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN GURURU”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı konuşmada, “Tüm dünyanın konuştuğu bir başarıya ulaşarak yüzde 20’lerde olan yerlilik seviyesini yüzde 70’lere çıkardık. Kazandığımız bu tecrübeyle ülkemizi yüksek teknoloji üreten ülkeleri arasına sokmak istiyoruz. En iyisini biz yaparız dediğimiz günlere geldik. Yerli otomobilin bugünlerde gelişiyor olması asla tesadüf değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız buna inandı ve bu projeye destek verecek kişiler aradı. Her biri birbirinden tecrübeli parlak zihinler bu otomobili geliştiriyor. Bu otomobil Türkiye’nin otomobilidir ve bu otomobilden kazanılan her kuruş Türkiye’nindir. Türkiye’nin yeni fırsat pencereleri yakalamasının yolu buradan geçmektedir. Bugün elektirikli ve bağlantılı araçlar toplam satış gelirinin yalnız yüzde 1’ine sahipken 5 yıl sonra yüzde 40’lara kadar çıkacaktır. Kendi markamızı oluşturuyor ve sektörün geleceğinde biz de varız diyoruz. Otomotiv sektöründeki 32 milyar TL olan kapasite ve istihdam hacmini daha yukarı çekeceğiz. Huzurlarınızda bir kez daha Türkiye’nin 60 yıllık hayalinin gerçekleştirmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız ve destekçi olan girişim grubumuza teşekkür ediyorum” dedi.

“32 MİLYAR DOLARA ÇIKTI”

Varank’ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan selamlama konuşmasının ardından şunları söyledi: “Bugün ülkemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Ülkemizi 350 bini bile bulmayan potansiyelden 1 buçuk milyonu bulan bir seviyeye çıkardık. İhracatımız bu sektörde 32 milyar dolara çıktı. Fakat bizim hayalimiz tüm hakları ülkemize ait olan tasarımcı ve üreticilerimiz tarafından yapılan tüm dünyaya satacağımız bir otomobil üretmekti. Bunun için babayiğitler arıyorduk ve onlar ortaya çıkarak TOGG’u kurdu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sadece işine odaklanarak profesyonel bir şekilde çalışarak elini taşın altına koydu. Bunların bir kısmı yurt dışındaki prestijli işlerini bırakarak büyük bir heyecanla vatanlarına dönen arkadaşlardan oluşuyor. Fakat bu süreçte sessiz ama derinden gidildi.

“60 YILDIR BUNUN PEŞİNDEN KOŞTUK”

“60 yıldır bunun peşinden koştuk” diyen Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz bu mekanı bilinçli olarak seçtik. Burası Türkiye’nin yarınlarını geliştirecek bir teknoloji üssü. Aslında bugün 2 şeyi gerçekleştiriyoruz. Hem yerli otomobilimizi tanıtıyor hem de Bilişim Vadisi’nin açılışını yapıyoruz. Türkiye’nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değildir. Yaklaşık 60 yıldır bunun peşinden koştuk. İlk yerli otomobil Devrim otomobilinin nasıl hayallerimizin kabusa dönüştürüldüğünü gördük. Kimin adına çalıştığı, kimin çıkarını koruduğu gün gibi aşikar olan birilerinin nasıl sabotaj yaptığını görüyoruz. Türkiye’nin kendi motorunu üretmesi için canını dişine takarak çalışanları engellemek isteyenler, bugün de aynı bize engel olmak istiyor. Yerli otomobilin teknolojik olarak üretilemeyeceğini ve yeterli pazarın olmadığını söyleyenler birkaç yıl sonra yabancı üreticilerin ülkemizde kurdukları üretim merkezlerini alkışlamışlardır. Nerelerden nerelere geldik” dedi.

“DÜNYA SAHNESİNDE TEMSİL EDİLECEK BİR YER”

“Hesabını sormayı millete bırakıyoruz” diyen Erdoğan, “Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle yad ediyorum. İnşallah farklı üretim tesislerini kurduğumuzda birkaç yıl içerisinde motor üretimini de çözmüş olacağız. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı da milletimize bırakıyoruz. Devrim otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını sağlayan zihniyete bugün izin vermeyeceğiz. Bugünkü noktaya gelebilmek için 17 yıldır emek veriyor mücadele ediyoruz. Peki, ne yaptık? Milli gelirimizi 4 kat arttırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 5 kat ileriye taşıdık. Bu vesileyle dün 2 bin 324 TL olan asgari ücret rakamının herkese hayırlı olmasını diliyorum. Biz iş başına gelirken söz verdik. İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Hiçbir zaman enflasyonun altında asgari ücret belirlemeyeceğiz dedik ve şimdi de enflasyonun 4 puan üzerinde bir asgari ücret belirledik. Enflasyonun üzerinde yapılan bu artış 2002 yılına göre reel olarak yüzde 154 düzeyinde gelişmiş oluyor. Burada bu gelişmelerin en büyük örneğini Osman Gazi Köprüsü’nde görüyoruz. Ama bunlar buna da karşı çıktılar. Daha çok mega projelerle vatandaşlarımıza hizmet ettik. Bugün 2 bin 207 üniversitemiz, 85 teknoloji geliştirme bölgemiz ve burada çalışan 112 bin araştırmacımız var. Burası milli teknolojiyi dünya sahnesinde temsil edecek bir yerdir” ifadelerinde bulundu.

“ÜRETİM YERİ BURSA”

“Bursa Gemlik’te üretileceğini açıklayan Erdoğan, “Şimdi artık sıra milli olarak ürettiğimiz ürünleri daha geniş bir alana yaymaya gelmiştir. Bunun için tıpkı buradaki babayiğitlerin yaptığı gibi elini taşın altına koyacak insanlar gerekiyor. Biz bu güce, iradeye ve teknik bilgiye sahibiz. Bilişim Vadisi kabiliyetlerimizi bir araya getirerek amaçlarımıza uygun hareket edeceğimiz bir yerdir. Bilişim Vadisi’ni İstanbul’da kurulacak bölgemiz ile birleşecektir. İşte Osman Gazi Köprüsü buradadır. Artık İzmir’e 2 buçuk saatte gidiliyor. İşte Kocaeli ile İzmir’i en hızlı şekilde buluşturuyoruz. Türkiye’nin üretken gençleri tüm enerjilerini burada harcayarak somut adımlara dönüştürecek. Bugün en önemli olan yazılım konusunda 170 bini aşan yazılım faaliyeti yapan kişi sayımızı 500 bine ulaştıracağız. Tüm bunlardan dolayı otomobilimizin merkezi Bilişim Vadisi olmuştur. Otomobilimizin üretim yeri ise Bursa Gemlik’te silahlı kuvvetlerimize ait olan yaklaşık 4 milyon metrekare olan alanın 1 milyon metrekaresini tahsis edecek ve süratle fabrikamızın yapımına başlayacağız. Fikri ve sınai hakları tamamen bize ait olan bu araçla dünya pazarına gireceğiz. Bizim fikirlerimiz ve bizim mühendislerimiz bunu gerçekleştiriyoruz. Her türlü teknik özelliği kendimiz düzenliyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye’de biz koyuyoruz. Libya Türkiye arasında biz koyuyoruz. Şimdi de bu alanda oyunun kuralını biz koyuyoruz” şeklinde konuştu.

“ÖN SATIŞINI BAŞLATABİLİRİZ”

“Erdoğan son olarak, “Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracını inşallah üreteceğiz. Seri üretime geçtiğimizde Avrupa’nın ilk ve tek su modelli aracını üreteceğiz. 2022 yılında tüm Türkiye’de şarj altyapımız da hazır olacak. Dolayısıyla bu otomobil yerli ve millidir. Fakat yerli ve milli olmayı anlamayanlar var. Ama onlar bizim umurumuzda değildir. Televizyon ve telefonun gelişimi konusunda da tepki gösterenler olmuştu. Bugün yine aynı zihniyet karşı çıkıyor. Dolayısıyla biz geleceğin teknolojisine ayak uydurabilmek için bu otomobili üreteceğiz. Bu otomobili sadece kendi ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. Avrupa dahil dış pazarlarda yollarda bu otomobili gördüğümüz gün amaçlarımıza ulaşmış olacağız. Milletimizin de sabırsızlıkla bu araca ulaşmak için beklediğini biliyorum. 2022 yılında üretilecek bu otomobilin ön satışını başlatabiliriz. Milletimizin bu ön satışa ilgi göstereceğini biliyor, Recep Tayyip Erdoğan olarak ilk satışını buradan ben yapacağımı bildirmek istiyorum. Bu duygularla bu aracın oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından 2 adet yerli otomobil sahneye çıkarıldı. Sahnede Erdoğan otomobillerle fotoğraf verirken, katılımcılar uzun süre alkışladı.

ARACIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez kullanılmaya başlanacak olan ‘Holografik Asistan’ sistemiyle ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimi sil bastan şekillendirecek. Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgilerin yanında diğer tüm bilgilere de ulaşabilecek. TOGG bu yıkıcı teknolojinin ilk kez uygulayıcısı olacak.

Tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu 3 ana başlık ile tanımlandığı araçta tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform; azami verimlilik, konfor, güvenlik gereklikleri, en uzun aks mesafesini sunarak konforun en üst düzeye taşıyan alt yapı araçta bulunuyor.