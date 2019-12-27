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Doruktakiler 2019 belirlendi

Kocaeli Gazetesi’nin organize ettiği “Doruktakiler 2019” ödüllerinin sahipleri,  önceki gün toplanan büyük jüri tarafından belirlendi. 22 kategoride belirlenen Doruktakiler 2019’un sonuçları 2 Ocak Perşembe günü açıklanacak
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Kocaeli Gazetesi’nin 34 yıldır sürdürdüğü Doruktakiler organizasyonu, yılın son haftasında belirlendi. Gelen önerilerin büyük jüriye sunulmasıyla gerçekleştirilen oylama neticesinde 22 kategoride 28 kişi ödüle layık bulundu. 2019’un doruktakileri 2 Ocak Perşembe günü Kocaeli Gazetesi’nde yayınlanacak.

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