Kocaeli Gazetesi’nin 34 yıldır sürdürdüğü Doruktakiler organizasyonu, yılın son haftasında belirlendi. Gelen önerilerin büyük jüriye sunulmasıyla gerçekleştirilen oylama neticesinde 22 kategoride 28 kişi ödüle layık bulundu. 2019’un doruktakileri 2 Ocak Perşembe günü Kocaeli Gazetesi’nde yayınlanacak.
Dün 17:16 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 17:29 TSİ
Doruktakiler 2019 belirlendi
Kocaeli Gazetesi’nin organize ettiği “Doruktakiler 2019” ödüllerinin sahipleri, önceki gün toplanan büyük jüri tarafından belirlendi. 22 kategoride belirlenen Doruktakiler 2019’un sonuçları 2 Ocak Perşembe günü açıklanacak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz