Yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılanlar arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı. Yerli otomobili beğenen Büyükakın sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Büyükakın, üretilecek 41. otomobile talip olduklarını açıkladı.
Dün 17:12 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 17:23 TSİ
Büyükakın yerli otomobile talip oldu
Gebze'deki "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında yerli otomobil tanıtıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz