Kocaelispor ve Bayburt '1-1'ini yenemedi

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İki takım da ilk 45 dakikada pozisyon kısırlığı çekerken Yeşil Siyahlılar Gökdeniz ile kaleyi yokladı. İkinci yarıda da oyun sık sık durdu. Topun oyunda kalma süresi çok az olunca futbol kalitesi de hayli düştü. Kocaelispor 79’da Yakup’un şık golü ile öne geçti. Topla birlikte ceza sahasına sokulan futbolcunun plase vuruşunda top sağdan ağları buldu. (1-0)

SÜLEYMAN DİREĞE TAKILDI

4 dakika sonra faul olmayan pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruş ile Bayburt golü buldu. Soldan yapılan ortada Erol Yükseker bom boş kalınca rahat bir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bitime 2 dakika kala Burak Süleyman’ın serbest vuruşunda top sol kale direğinden döndü. Kalan sürede pozisyon olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ardından futbolcular, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin fotoğraf çekme isteğini geri çevirmedi. Yeni transferlerden Ali Han, Murat Şimşek ve Cihad Ateş de mücadelede dakika buldu. Kocaelispor ikinci hazırlık maçını 30 Aralık Pazartesi Samsunspor ile Belek’te oynayacak.

KOCAELİSPOR: 1

BAYBURT GRUP İL ÖZEL İDARE:1

HAKEMLER: Yılmaz Yüksel***, Murat Dinç***, Uğur Yüksek***

SAHA: Titanic Lara Beach Otel Sahası

KOCAELİSPOR 1. YARI: Ercüment**, Gökay**, Erdinç**, Kemal**, Murat Şimşek**, Onur Öztonga**, Gökdeniz**, Talha**, Yiğit**, Sefa**, Cihad**

KOCAELİSPOR 2. YARI: Volkan**, Semih**, Mehmet Öztonga***, Haşim Arda**, Batuhan**, Mesut**, Serdar Ümit**, Ali Han***, Burak Süleyman***, Yakup**, Mervan** (Dk. 83 Doğan Gürbüz**)

BAYBURT GRUP İL ÖZEL İDARE: Ali Şan Şeker** (Dk. 60 İsmail*), Alper** (Dk. 66 Onur Arıkan**), İsmet**, Erol**, Selçuk** (Dk. 70 Semih*), Azad**, Okan**, Bilal**, Emre**, Volkan**, Tayyip**

GOLLER: Dk. 79 Yakup (Kocaelispor) Dk. 83 Erol Yükseker (Bayburt)