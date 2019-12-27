Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TOGG öncülüğünde Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde yerli otomobili tanıtmak ve Bilişim Vadisi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında Erdoğan Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret edecek. Hereke'de ise vatandaşlar toplanarak Erdoğan'ı bekliyor. Hereke programı öncesi yoğun güvenlik önlemi alınırken Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP'li başkanlar ve vatandaşlar alanda toplanmaya başladı.
Dün 17:34 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 17:42 TSİ
Hereke'de Erdoğan'ı bekliyorlar
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partililer ve vatandaşlar Hereke'de bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz