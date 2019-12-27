Hereke'de Erdoğan'ı bekliyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TOGG öncülüğünde Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde yerli otomobili tanıtmak ve Bilişim Vadisi’nin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında Erdoğan Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret edecek. Hereke'de ise vatandaşlar toplanarak Erdoğan'ı bekliyor. Hereke programı öncesi yoğun güvenlik önlemi alınırken Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP'li başkanlar ve vatandaşlar alanda toplanmaya başladı.