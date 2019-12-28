Çerkezoğlu:Kanal İstanbul’a 110 milyar gömenler işçiye zammı reva gördü!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İNSAN ONURUNA YARAŞIR DEĞİL”

“2020 yılı asgari ücreti brüt 2 bin 943 TL, AGİ dahil net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki hükümet ve işveren çoğunluğun ile belirlenen asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir ücret olmaktan çok uzaktır, kabul edilemez. Asgari ücret konusunda uluslararası standartlara bir kez daha uyulmadı. İşçinin ailesinin hesaba katılmaması bir yana, işçinin sadece kendisinin asgari yaşam maliyetini bile karşılamayan bir asgari ücret oy çokluğuyla milyonlarca çalışana dayatıldı.”

“TÜİK NEREDEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR”

“Asgari ücretteki ayda 304 liralık, günde 10 liralık artış, işçilerin çarşıda, pazarda, faturalarda karşı karşıya kaldığı zamları telafi etmekten uzaktır. Bu ülkede yaşayan herkes TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının baskılanmış ve yaşamın gerçeklerinden uzak olduğunun farkındadır. “TÜİK nereden alışveriş yapıyor? Sorusuna da halen cevap alınamamıştır. Milyonların beklediği kritik karar olan asgari ücretin, işveren ve hükümet ortaklığında belirlenmesi antidemokratiktir. Asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli, asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı ve uyuşmazlık durumunda grev hakkı da içermelidir”

“Bu düzende adalet yoktur. Kanal İstanbul’a 110 milyar gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş ve asgari ücretten vergi almaya devam etmiştir. İnsanca yaşanacak ücret ve vergide adalet talebiyle aylardır işyerlerinde, sokaklarda, meydanlarda sesini yükselten DİSK, bu mücadeleyi büyütmeye kararlıdır”