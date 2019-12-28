İzmit Kent Konseyi başkanı belli oldu

İzmit’in gelişmesine, kalkınmasına ve sorunların çözümünde katkı sağlayacak, kentin kültürel ve ekonomik değerlerine dinamizm kazandıracak, kent yaşamının vizyonunu geliştirecek olan İzmit Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dernekler ve muhtarlar yoğun katılım sağladı. Gerçekleşen ilk genel kurulda kent konseyine Hüseyin Erol başkan seçilirken 25 kişiden oluşan yürütme kurulu üyeleri seçildi.

ŞEHRİMİZİN VE HALKIMIZIN MENFAATİNE

Genel kurulda ilk olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit’i seven sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin buraya katılımındaki teveccüh bizleri sevindirdi. Kurulacak olan kent konseyinin şimdiden şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İzmit Belediyesi öncülüğünde kurulan kent konseyinde her görüşten sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir arada getireceğine ve şehrimiz ile halkımızın menfaatine birçok çalışmanın gerçekleştirileceğine inanıyorum” dedi.

BİRLİKTE KARAR VEREBİLMEK

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Kent konseyleri, vatandaşımızın yönetime katkı sağlaması adına atılmış önemli adımlardan biridir. Kent konseyinin faaliyetlerine başlaması ile birlikte İzmit’imiz için yeni fikirler ve çalışmalar ortaya çıkacak. Belediye başkanı olarak benim görüşüm, her konuda eleştiriye açık olmak, bir çalışmada ben yaptım ve oldu yerine birlikte karar verebilmek, birlikte düşünebilmek ve ortak akılla bir sonuca varmaktır” dedi.

KATILIMCI BELEDİYECİLİĞİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Bakan Hürriyet, “İzmit’te gerçek manası ile yapmamız gereken çok iş var. Bildiğiniz gibi seçimden önce de milletvekilliği zamanımda da STK'ların, derneklerin farklı grupların görüşlerine önem verdim. Halkımızın taleplerini alarak mecliste sıklıkla dile getirdim. Seçimden sonra da İzmit Belediye Başkanı olarak sıklıkla vatandaşlarımızın taleplerine, ihtiyaçlarına göre hareket etmeyi öncelik edindim. Hiçbir zaman “Vatandaşlarımızın için en iyiyi, en güzeli ben bilirim, ben yaparım” demedim. Nerede ne gerekiyorsa gittik o bölgenin insanıyla konuştuk. Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarıyla çalışmalarımıza yön verdik. Şimdi de kent konseyi ile katılımcı belediyeciliği güçlendiriyoruz. Gündem konularını siz belirleyin, biz uygulayalım” şeklinde konuştu.

FARKLI FİKİR VE PROJELERİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM

Başkan Hürriyet son olarak, “Amacımız şehrimizin sadece bugününü değil geleceğini de düşünmek. Bu süreç içerisinde bilen insanlara ihtiyacımız var. Danışma meclisi olarak kent konseyinin çok önemli fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Mevzuların nezaket içerisinde gönüllülerle beraber enine boyuna tartışılmasını istiyoruz. Biz, ne kadar mücadele edersek edelim bu işler gönüllülerle oluyor. İzmit Kent Konseyi sayesinde güzel fikirlerin, farklı projelerin de ortaya çıkacağına inanıyorum” diyerek sözlerine son verdi.

ÇOK ANLAMLI BULUYORUM

Ardından konuşan İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, “Öncelikle kent konseyinin İzmit için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Umuyorum ki bu bir araya gelişler, İzmit için güzel fikirlerin ortaya konduğu güzel bir zemin oluşturur. Kent konseyinin oluşumuna baktığımızda çok geniş katılımla gerçekleşmesini önemsiyoruz. Kentin sorunlarının ortaya konacağı ve bu sorunlara çözüm aranmasına zemin oluşturacak bir konseyden bahsediyoruz. Bu yapının belediye başkanı tarafından önemseniyor olması, katılımcılar tarafından önemsenmiş olmasını çok anlamlı buluyorum” dedi.

BEN DE ARTIK BİR İZMİTLİYİM

Kaymakam Cinbir, “Göreve geldiğimden beri 4 ay geçti. İzmit benim görev yaptığım otuzuncu ilçem. 4 ay boyunca İzmit hakkında çok bilgi sahibi oldum. Detaylı araştırmalarda bulundum. Kısacası bende artık bir İzmitliyim. İzmit’te 360 bine yakın vatandaş oturuyor ama Kocaeli’nin kalbi dediğimiz İzmit 360 bin insana hizmet eden bir ilçe değil. Tahmini bir rakam söylemek gerekirse İzmit’te 800-900 bin civarı arasında vatandaşımızın uğradığı nokta konumunda İzmit” şeklinde konuştu.

GELİN DOSTLAR BİR OLALIM

Kaymakam Cinbir son olarak, “İzmit’te yaşıyor olmanın ötesinde İzmit için bir şeyler üretmenin beklentisi olan bir konumdayız. İzmit’te insanlar çok şey bekliyor. Bu beklentileri karşılamanın yolu bir olmaktan ve birlikte olmaktan geçiyor. O yüzden diyoruz ki gelin dostlar bir olalım. Kent konseyinin bir ferdi olarak burada bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kent konseyiyle birlikte inşallah İzmit’te güzel kararlar alınacak” diyerek sözlerine son verdi.

KENDİSİNİ İZMİTLİ GÖREN HERKES İZMİTLİDİR

Yapılan konuşmaların ardından İzmit Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Hüseyin Erol, “Öncelikle İzmit bizim kentimiz. İzmit, Doğu Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bir şehirdir. Kurtuluş Savaşı’nda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde büyük mücadelelerin verildiği bir kenttir İzmit. İzmit stratejik konumu itibariyle her zaman cazibe merkezi olmuştur. İstanbul’dan sonra en çok göç alan şehir olan İzmit’te oluşan farklılıklar bizim en büyük zenginliğimizdir. Bu ülkenin neresinde doğarsa doğmuş olsun kendisini İzmitli gören herkes benim açımdan İzmitlidir ve bu kentin en değerli hemşehrisidir. Kentlilik bilincini sağlamak için sizlerden yetki istedim ve bu yetkiyi bana verdiniz. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum.

İZMİT KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU LİSTESİ

Hüseyin Erol – Kent Konseyi Başkanı

İren Dicle Aytaç – Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ziya Yekta Özkan – Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mehmet Kaya – KOTO

Arda Aygören – KOSİAD- Şehir Plancısı

Güliz Yavuz – Kan Bağışı ve Kök Hücre Proje

Kadir Kızıl – Muhtar

Cihat Önen – Muhtar

Lütfi Bodur – Muhtar

Ümit Yılmaz – Muhtar

Pınar Atabay – TMMOB Ziraat Odası Temsilciliği

Bülent Mutlu – KYÖD

Gonca Çelik – Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği

Nurel Ergüneş – Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği

Yılmaz Arif Çiftçi – Spor Kulübü Derneği

Rafet Kırgız – ASFK

Hüseyin Çelik – TMMOB Makine Mühendisleri Odası

Meral Dönmez – Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Füsun Deniz Yılmaz – Kocaeli Mimarlar Odası

Uğur Saral – KYÖD

Emrah Toker – Kocaeli Barosu

Ali Aktaş – Sosyolog- Gelişim Spor Kulübü Derneği

Tülin Keçeci – Kocaeli Mali Müşavirler Odası

Müzeyyen Tan – Kocaeli Akademik Odalar Birliği

Erdoğan Göçer – Kocaeli Esnaf Odaları Birliği

Selvi Çınar – Kocaeli Doğa Sporlar Kulübü