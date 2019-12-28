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Çift sıra parklanma yapan araçlara ceza

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, İzmit ve Gebze şehir merkezlerinde çift sıra parklanma yaparak trafikte sıkışmaya neden olan araçlara cezai işlem uyguluyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin birçok noktasında vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için yoğun emek veriyor. Trafik Zabıta ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için çift sıra park eden araçlara yönetim denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Çift sıra parklanma yaparak trafik akışını engelleyen araçlar, cezai işlem uygulanarak yediemin otoparkına çekiliyor.

HEM PARK CEZASI HEM DE OTOPARK ÜCRETİ

İzmit ve Gebze ilçeleri şehir merkezlerindeki denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, çalışmalarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte yürütüyor. Vatandaşların şehir merkezinde araçları ile ilerlerken sorun yaşamamaları için yapılan denetimlerde, çift sıra parklanma yapan araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanıyor. Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekiliyor. Çift parklanma yapan araçlar, yazılan cezanın yanı sıra 50 TL otopark ücret parasını da ödüyor.

153’E İHBAR EDEBİLİRSİNİZ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için ayrılan şeritleri işgal eden araçları 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve belediye emir ve yasakları hükümlerince gerekli işlemleri uyguluyor. Yaya kaldırımlarının işgal edilmemesi için duyarlı vatandaşlar, böyle bir durumu tespit ettiklerinde Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi olan 153’ü arayabiliyor.

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