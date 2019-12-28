Okul müdürü görevden alındı

Derince Hikmet Uluğbay Ortaokulu Müdürü Oktay Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Dulkadiroğlu’na ilçedeki okul müdürleri ve rehber öğretmenlerinin bulunduğu bir toplantı sırasında saldırıp yumruk attığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı. İddialara göre olay şöyle gelişti: Okul Müdürü Oktay Aygün, ilçedeki okul müdürleri ve rehber öğretmenlerinin bulunduğu bir toplantı sırasında bir öğrencinin nâkili ile ilgili ilçe milli eğitim şube müdürü Murat Dulkadiroğlu’ndan destek istedi. Şube Müdürü bunun mümkün olmadığını söyledi. Şube müdürünün bu sözüne karşılık okul müdürü Oktay Aygün, “Neden mümkün değil. O zaman siz yapmıyorsanız benim arkam kuvvetli. Tanıdığım etkili siyasetçiler var. Onlara söyler sizde yaparsınız” dedi. Okul müdürü Aygün’ün bu sözlerine tepki gösteren şube müdürü, “git istediğin yere söyle” diye yanıt verdi. Bu sırada yerinden kalkan okul müdürü Oktay Aygün, toplantıda herkesin gözleri önünde şube müdürünün üzerine yürüdü göğsüne yumruk attı.

OKUL MÜDÜRÜ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

O sırada makamda okul müdürü Aygün ile birlikte giden kantin işletmecisi araya girerek kavgayı önledi. Kavgayı duyan milli eğitim müdürlüğündeki diğer görevliler gelerek okul müdürünü binadan çıkarttı. Olayın ardından şube müdürü, okul müdürü hakkında şikâyetçi oldu. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyu Derince Kaymakamlığı’na bildirdi. Geçen hafta Çarşamba günü yaşanan bu olayın ardından yapılan soruşturma sonrasında Derince Hikmet Uluğbay Ortaokulu Müdürü Oktay Aygün görevinden uzaklaştırıldı.

MURAT DULKADİROĞLU YALNIZ DEĞİLDİR

Konu hakkında açıklama yapan TES Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Dün Derince Sırrıpaşa Ortaokulu’nda Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinin de bulunduğu okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin katıldığı bir toplantıda bir okul müdürü şube Müdürümüz Murat Dulkadiroğlu beye herkesin gözü önünde saldırı girişimde bulunarak göğüs bölgesine yumruk atmıştır. Salonu gören tüm kameralar incelendiğinde konu bütün çıplaklığı ile görülecektir. Konu tüm aşamaları ile takibimizdedir. Murat Dulkadiroğlu yalnız değildir. Yumruk atan okul müdürü de bugün görevden alınmıştır” dedi.

“SALDIRIYI KINIYORUZ”

Sözlerinin devamında Şube Başkanı Şanlı; “İlçesinde her kesim tarafından sevilen sayılan şube müdürümüze yapılan saldırıyı kınıyoruz. Gerekli tüm iş ve işlemleri adli olarak başlatıyoruz. İdari boyutunun da yakinen takipçisi olacağız. Bunca zamandır ne korktuk, ne korkuttuk; ne yıldık, ne yıldırdık; ne usandık, ne de yorulduk! Hiçbir üyemizi yalnız bırakmadık, hiçbir üyemize yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu karşılıksız koymadık. Bu nokta da hiçbir Türk Eğitim Sen üyesi kendini yalnız hissetmez ve asla umutsuzluğa kapılmaz” diye konuştu.